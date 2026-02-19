Найкращі серіали про виживання — 3 легендарні історії на вечір

Фрагменти з серіалів "Гра в кальмара" і "Сліпота". Колаж: Новини.LIVE

Коли звичний світ руйнується, а правила життя більше не існують, залишається тільки одне — вижити. Серіали про виживання завжди зачіпають і змушують хвилюватися за долю головних героїв.

Новини.LIVE розповість про три історії, де кожен день — це боротьба.

Серіали про виживання з захоплюючим сюжетом

"Останні з нас"

Джоел пройшов через втрати, біль і самотність. Він уже майже втратив надію на майбутнє, коли зустрічає Еллі — дівчину з унікальним імунітетом, який може врятувати людство від епідемії. Разом вони перетинають спустошений світ, де кожна зустріч з іншими вижившими може стати випробуванням. Ця історія про те, як людина знову вчиться довіряти та знаходить причину рухатися далі, навіть коли здається, що все втрачено.

"Гра в кальмара"

Сон Гі-Хун веде важке життя: він безробітний, бореться з залежністю і намагається не втратити доньку. Коли незнайомець пропонує йому шанс змінити все через смертельно небезпечну гру, Гі-Хун приймає ризик. Його шлях — це історія про вибір і про те, наскільки далеко людина готова піти заради крихти надії.

"Сліпота"

Світ, де всі втратили зір, стає хаотичним і небезпечним. У цьому хаосі народжуються близнюки, які бачать і це перевертає життя всіх навколо. Баба Восс вирішує врятувати дітей, вирушаючи у подорож, повну випробувань. Це історія про рішучість, про любов, яка не здається, навіть коли світ навколо стає чужим і ворожим.

