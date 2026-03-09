3 найкращі серіали про гру на виживання — для тих, хто обожнює загадки

Фрагменти з серіалу "Гра в кальмара". Колаж: Новини.LIVE

Коли виживання стає грою, а кожен крок може коштувати життя, навіть найпростіші вибори перетворюються на випробування. Такі фільми та серіали показують, як далеко люди готові зайти заради грошей, влади або просто другого шансу.

Новини.LIVE підібрали три такі серіали.

Кращі серіали про гру на виживання

"Гра в кальмара"

У "Грі в кальмара" ми зустрічаємо Сон Гі-Хуна — звичайного чоловіка, який уже втратив усе: роботу, гроші, доньку, надію. Його єдина опора — хвора мати, заради якої він готовий ризикувати всім. І коли невідоме запрошує його взяти участь у смертельній грі, Гі-Хун погоджується. Тут не допоможе хитрість чи знання — лише холодний розрахунок і бажання вижити. Кожне випробування відчувається як вирок, і разом із героями ми відчуваємо напруження, страх і розпач.

"Аліса в Прикордонні"

Цей серіал переносить нас у світ, де правила ще суворіші. Рехей прокидається у спорожнілому Токіо, і він один із небагатьох виживших. Йому доведеться не тільки боротися за життя, але й розгадати, що сталося з рештою людей. Серія небезпечних випробувань змушує героїв думати, діяти швидко і приймати рішення, від яких залежить не лише їхнє існування, а й майбутнє друзів.

"Шоу 8"

"Шоу 8" показує, що виживати можна не лише у смертельних іграх, а й у світі грошей. Вісім учасників із фінансовими проблемами змагаються за величезний приз, але правила жорсткі: будь-яка покупка коштує шалено дорого, а ресурси обмежені. Тут усе вирішує стратегія і розуміння власних пріоритетів. Додатковий тиск робить героїв вразливими, змушує відмовлятися від бажаного заради більшої мети і переосмислювати цінність грошей.

