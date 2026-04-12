Сериалы о конце света с самым высоким рейтингом: 3 лучшие истории

Фрагмент из сериала "Последние из нас". Кадр из видео

Постапокалипсис — это не только о конце света. Это о том, что остается после. О людях, которые вдруг оказываются без привычных правил и комфорта. И вынуждены решать: кем они будут теперь. Такие сериалы всегда пользуются спросом.

три сериала, которые смотрят не только ради напряжения или экшена.

Лучшие сериалы о конце света

"Ходячие мертвецы"

Это уже классика жанра, но если вы до сих пор не смотрели — самое время. История начинается с Рика Граймса, шерифа, который приходит в себя после комы и понимает, что мир, который он знал, исчез. На его месте — руины и толпы зомби. Но самое интересное здесь не сами "ходячие". А люди.

Рик собирает вокруг себя группу выживших, и вместе они пытаются найти безопасное место. Казалось бы, все просто: держаться вместе и выживать. Но на практике это постоянные конфликты, страх, предательство и сложные решения, за которые приходится платить.

"Последние из нас"

Здесь все начинается с эпидемии, которая буквально уничтожает цивилизацию. Но в центре сюжета не сам вирус, а два человека. Джоэл — мужчина, которого жизнь уже изрядно поломала. Он не верит в "светлое будущее" и давно научился просто выживать.

Элли — подросток, которая, кажется, может изменить ход этой истории. Она имеет иммунитет к вирусу, и это делает ее единственной надеждой для человечества. Вместе они отправляются в опасное путешествие.

"Сотня"

В этом сюжете человечество уже пережило катастрофу — ядерную. Те, кому посчастливилось выжить, живут в космосе. Но ресурсы заканчиваются, и появляется риск, что больше некуда отступать. Тогда на Землю отправляют 100 подростков — тех, кого не жалко потерять. Их задача проверить, можно ли вернуться домой.

