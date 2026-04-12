Серіали про кінець світу з найвищим рейтингом: 3 кращі історії

Фрагмент з серіалу "Останні з нас". Кадр з відео

Постапокаліпсис — це не тільки про кінець світу. Це про те, що лишається після. Про людей, які раптом опиняються без звичних правил та комфорту. І змушені вирішувати: ким вони будуть тепер. Такі серіали завжди мають попит.

Новини.LIVE зібрали три серіали, які дивляться не лише заради напруги чи екшену.

Кращі серіали про кінець світу

"Ходячі мерці"

Це вже класика жанру, але якщо ви досі не дивились — саме час. Історія починається з Ріка Граймса, шерифа, який приходить до тями після коми і розуміє, що світ, який він знав, зник. На його місці — руїни і натовпи зомбі. Але найцікавіше тут не самі "ходячі". А люди.

Рік збирає навколо себе групу тих, хто вижив, і разом вони намагаються знайти безпечне місце. Здавалося б, усе просто: триматися разом і виживати. Але на практиці це постійні конфлікти, страх, зрада і складні рішення, за які доводиться платити.

"Останні з нас"

Тут усе починається з епідемії, яка буквально знищує цивілізацію. Але в центрі сюжету не сам вірус, а двоє людей. Джоел — чоловік, якого життя вже добряче поламало. Він не вірить у "світле майбутнє" і давно навчився просто виживати.

Еллі — підлітка, яка, здається, може змінити хід цієї історії. Вона має імунітет до вірусу, і це робить її єдиною надією для людства. Разом вони вирушають у небезпечну подорож.

"Сотня"

У цьому сюжеті людство вже пережило катастрофу — ядерну. Ті, кому пощастило вижити, живуть у космосі. Але ресурси закінчуються, і з’являється ризик, що більше нікуди відступати. Тоді на Землю відправляють 100 підлітків — тих, кого не шкода втратити. Їхнє завдання перевірити, чи можна повернутися додому.

