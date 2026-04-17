Що подивитися після "Гри престолів": найкращі серіали з подібною атмосферою

Cцена з серіалу "Дім дракона". Кадр з відео

Минуло майже сім років після того, як світ побачив фінал "Гри престолів". Цей серіал полюбився мільйонам глядачів. Там була своя атмосфера. Саме тому після завершення історії багато хто почав шукати щось подібне. І такі серіали є.

Кращі серіали в стилі "Гри престолів"

"Дім дракона"

Серіал повертає у той самий світ Вестероса, тільки задовго до подій оригіналу. Тут усе крутиться навколо династії Таргарієнів, яка ще має владу, драконів і внутрішній порядок — принаймні на перший погляд. Далі все звично для цього всесвіту: боротьба за трон, сімейні конфлікти, образи, що накопичуються роками, і рішення, після яких назад дороги вже немає.

"Відьмак"

Тут вже представлений зовсім інший світ, але з подібною жорсткістю. Геральт із Рівії мандрує країнами, де монстри — це не завжди ті, хто має ікла чи кігті. Люди тут часто небезпечніші. Паралельно з його історією розгортаються долі Йеннифер і Цірі, і з часом усе це складається в одну велику лінію про вибір, силу і те, що доля не завжди питає дозволу.

"Тіні та кістки"

Це фентезі більше світле на вигляд, але не менш напружене та інтригуюче. Аліна Старкова випадково відкриває в собі силу, яка може змінити цілу країну. Тільки разом із цим приходить і інша сторона — страх, відповідальність і люди, які хочуть використати її здібності у власних цілях. І чим далі, тим складніше зрозуміти, кому можна довіряти.

"Тюдори"

Тут вже більше про історію, але відчуття інтриг тут не слабше. Король Генріх VIII, політика, релігійні зміни, боротьба за спадкоємця і особисті пристрасті, які впливають на рішення державного рівня. За розкішними залами ховається постійне напруження і гра, де помилки коштують занадто дорого.

