Україна
Вестерос в кіно — Warner Bros. зніме фільм за "Грою престолів"

Вестерос в кіно — Warner Bros. зніме фільм за "Грою престолів"

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 09:19
Фільм за "Грою престолів" — Warner Bros. почала роботу над стрічкою
Головний герой серіалу "Гра престолів". Кадр з відео

Світ Вестероса знову готується до великого повернення і цього разу мова не лише про серіали. Warner Bros. офіційно взялася за розробку повнометражного фільму у всесвіті "Гри престолів". Якщо все складеться, історія, яка колись починалася як телевізійна сенсація, нарешті вийде на великий екран.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на "The Hollywood Reporter".

Читайте також:

Що нового готують для фанатів "Гри престолів"

Йдеться не про випадковий спін-оф. Студія планує екранізувати одну з наймасштабніших сторінок історії Вестероса — завоювання континенту королем Ейгон I Таргарієн. Той самий Ейгон, який разом зі своїми драконами об’єднав сім королівств і фактично створив те, що згодом стало основою подій "Гри престолів".

Сценарій довірили Бо Віллімону — автору, який працював над серіалами "Андор" та "Картковий будинок". І це вже багато про що говорить. Віллімон уміє працювати з великою політикою, складними характерами та історіями, де влада — це завжди брудна гра.

Цікаво інше: паралельно над тією ж історією працює й HBO — але у форматі серіалу. Тобто студія Warner Bros. і телевізійний підрозділ фактично готують дві різні версії одного й того ж періоду. І це звучить як внутрішнє змагання — хто розповість легенду масштабніше.

Кіноверсію планують зробити максимально епічною. Усередині студії її порівнюють за розмахом із Дюна. А це означає одне: великі батальні сцени, дракони на весь екран і картинка, створена для IMAX.

Поки що проєкт перебуває на ранній стадії. Але керівник Paramount Девід Еллісон нещодавно назвав "Гру престолів" своїм улюбленим серіалом HBO. І хоча це лише слова, у світі великих студій такі публічні симпатії мають значення. Тому можливо на фільм не доведеться чекати роками.

Раніше ми писали про те, який ще сиквел "Гри престолів" знаходиться на етапі обговорення. Перші деталі з цього приводу.

Також ми повідомляли, що серіал "Лицар семи королівств" за мотивами книги приємно здивував фанатів. Не так давно вийшла фінальна серія.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
