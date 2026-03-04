Фільм за "Грою престолів" — Warner Bros. почала роботу над стрічкою

Головний герой серіалу "Гра престолів". Кадр з відео

Світ Вестероса знову готується до великого повернення і цього разу мова не лише про серіали. Warner Bros. офіційно взялася за розробку повнометражного фільму у всесвіті "Гри престолів". Якщо все складеться, історія, яка колись починалася як телевізійна сенсація, нарешті вийде на великий екран.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на "The Hollywood Reporter".

Що нового готують для фанатів "Гри престолів"

Йдеться не про випадковий спін-оф. Студія планує екранізувати одну з наймасштабніших сторінок історії Вестероса — завоювання континенту королем Ейгон I Таргарієн. Той самий Ейгон, який разом зі своїми драконами об’єднав сім королівств і фактично створив те, що згодом стало основою подій "Гри престолів".

Сценарій довірили Бо Віллімону — автору, який працював над серіалами "Андор" та "Картковий будинок". І це вже багато про що говорить. Віллімон уміє працювати з великою політикою, складними характерами та історіями, де влада — це завжди брудна гра.

Цікаво інше: паралельно над тією ж історією працює й HBO — але у форматі серіалу. Тобто студія Warner Bros. і телевізійний підрозділ фактично готують дві різні версії одного й того ж періоду. І це звучить як внутрішнє змагання — хто розповість легенду масштабніше.

Кіноверсію планують зробити максимально епічною. Усередині студії її порівнюють за розмахом із Дюна. А це означає одне: великі батальні сцени, дракони на весь екран і картинка, створена для IMAX.

Поки що проєкт перебуває на ранній стадії. Але керівник Paramount Девід Еллісон нещодавно назвав "Гру престолів" своїм улюбленим серіалом HBO. І хоча це лише слова, у світі великих студій такі публічні симпатії мають значення. Тому можливо на фільм не доведеться чекати роками.

