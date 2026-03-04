Фильм на основе сериала "Игра престолов" — Warner Bros. представит новую ленту

Главный герой сериала "Игра престолов". Кадр из видео

Мир Вестероса снова готовится к большому возвращению. На этот раз Warner Bros. взялась за разработку полнометражного фильма во вселенной "Игры престолов". Если все получится, историю, которая когда-то начиналась как телевизионная сенсация, покажут на большом экране.

Что нового готовят для фанатов "Игры престолов"

Речь идет не о случайном спин-оффе. Студия планирует экранизировать одну из самых масштабных страниц истории Вестероса — завоевание континента королем Эйгоном I Таргариеном. Тот самый Эйгон, который вместе со своими драконами объединил семь королевств и фактически создал то, что впоследствии стало основой событий "Игры престолов".

Сценарий доверили Бо Уиллимону — автору, который работал над сериалами "Андор" и "Карточный домик". И это уже о многом говорит. Уиллимон умеет работать с большой политикой, сложными характерами и историями, где власть — это всегда грязная игра.

Интересно другое: параллельно над той же историей работает и HBO — но в формате сериала. То есть студия Warner Bros. и телевизионное подразделение фактически готовят две разные версии одного и того же периода. И это звучит как внутреннее соревнование — кто расскажет легенду масштабнее.

Киноверсию планируют сделать максимально эпичной. Внутри студии ее сравнивают по размаху с Дюной. А это означает одно: большие батальные сцены, драконы во весь экран и картинка, созданная для IMAX.

Пока что проект находится на ранней стадии. Но руководитель Paramount Дэвид Эллисон недавно назвал "Игру престолов" своим любимым сериалом HBO. И хотя это лишь слова, в мире больших студий такие публичные симпатии имеют значение. Поэтому возможно фильма не придется ждать годами.

