3 нові серіали по мотивам "Гри престолів" від HBO, на які чекають

Бути фанатом світу Джорджа Мартіна непросто. Але, на щастя, HBO не збирається залишати шанувальників "Гри престолів" без нових історій. Вони вже працюють над кількома приквелами і спін-оффами, які обіцяють подарувати нам нові пригоди у знайомому світі і не тільки у Вестеросі.

Які серіали за мотивами "Гри престолів" можна подивитись

"Завоювання Ейгона" — як виник Железний трон

Цей серіал розповість, як Ейгон Таргаріен з сестрами вирішив об’єднати сім королівств. Тут з’явиться легендарний Залізний трон, а разом із ним і розуміння: влада над континентом коштує неймовірно дорого. Сценарій пише Мэттсон Томлін, який працював над новим "Бетменом". Він тісно співпрацює з Мартіном, щоб показати не лише політ влади, а й ціну, яку за неї доводиться платити. Якщо вам запам’яталася інтрига Візериса у "Домі Дракона", то для вас це має бути приємна новина.

"Морський змій"

Історія молодого Корліса Веларіона спочатку планувалася як ігровий серіал. Але зйомки морських битв і величезних портів виявилися занадто дорогими. Тому у 2024 році концепцію перетворили на анімацію. І це геніальне рішення. Тепер творці можуть малювати будь-які кораблі, океани і битви без обмежень бюджету. А сам Стив Туссен, який грав Корліса у "Домі Дракона", озвучить свого героя.

"Десять тисяч кораблів"

Ця історія відводить нас за тисячу років до подій "Ігри престолів". Принцеса Німерія рятує свій народ після жахливої поразки, відводячи його в Дорн і спалюючи кораблі, щоб не було шляху назад. Ми побачимо магію води ройнарів, загиблі міста і сміливі рішення королеви. Цікаво, що саме Нимерія стала натхненням для Арії — вона назвала свого лютоволка на честь цієї легендарної героїні.

