3 нові серіали по мотивам "Гри престолів" від HBO, на які чекають

Дата публікації: 25 березня 2026 17:00
Фрагмент з серіалу "Гра престолів". Кадр з відео

Бути фанатом світу Джорджа Мартіна непросто. Але, на щастя, HBO не збирається залишати шанувальників "Гри престолів" без нових історій. Вони вже працюють над кількома приквелами і спін-оффами, які обіцяють подарувати нам нові пригоди у знайомому світі і не тільки у Вестеросі.

Новини.LIVE розповість про ці історії більше. 

Які серіали за мотивами "Гри престолів" можна подивитись

"Завоювання Ейгона" — як виник Железний трон

Цей серіал розповість, як Ейгон Таргаріен з сестрами вирішив об’єднати сім королівств. Тут з’явиться легендарний Залізний трон, а разом із ним і розуміння: влада над континентом коштує неймовірно дорого. Сценарій пише Мэттсон Томлін, який працював над новим "Бетменом". Він тісно співпрацює з Мартіном, щоб показати не лише політ влади, а й ціну, яку за неї доводиться платити. Якщо вам запам’яталася інтрига Візериса у "Домі Дракона", то для вас це має бути приємна новина.

"Морський змій"

Історія молодого Корліса Веларіона спочатку планувалася як ігровий серіал. Але зйомки морських битв і величезних портів виявилися занадто дорогими. Тому у 2024 році концепцію перетворили на анімацію. І це геніальне рішення. Тепер творці можуть малювати будь-які кораблі, океани і битви без обмежень бюджету. А сам Стив Туссен, який грав Корліса у "Домі Дракона", озвучить свого героя. 

"Десять тисяч кораблів"

Ця історія відводить нас за тисячу років до подій "Ігри престолів". Принцеса Німерія рятує свій народ після жахливої поразки, відводячи його в Дорн і спалюючи кораблі, щоб не було шляху назад. Ми побачимо магію води ройнарів, загиблі міста і сміливі рішення королеви. Цікаво, що саме Нимерія стала натхненням для Арії — вона назвала свого лютоволка на честь цієї легендарної героїні.

Раніше ми писали про те, що зірки "Гри престолів" знялись разом у новому фільмі. Як повідомляє Новини.LIVE, там вони зіграли вже не брата і сестру, а закоханих.

Також ми повідомляли, що улюблену акторку з "Гри престолів" можна побачити в новому мінісеріалі. Вона постала в зовсім іншому амплуа, але за даними Новини.LIVE, більшості глядачам сподобалось.

Гра престолів Всесвіт Вестеросу добірка серіалів
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
