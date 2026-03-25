3 новых сериала по мотивам "Игры престолов" от HBO, которые ждут

Фрагмент из сериала "Игра престолов". Кадр из видео

Быть фанатом мира Джорджа Мартина непросто. Но, к счастью, HBO не собирается оставлять поклонников "Игры престолов" без новых историй. Они уже работают над несколькими приквелами и спин-оффами, которые обещают подарить нам новые приключения в знакомом мире и не только в Вестеросе.

Какие сериалы по мотивам "Игры престолов" можно посмотреть

"Завоевание Эйгона" - как возник Железный трон

Этот сериал расскажет, как Эйгон Таргариен с сестрами решил объединить семь королевств. Здесь появится легендарный Железный трон, а вместе с ним и понимание: власть над континентом стоит невероятно дорого. Сценарий пишет Мэттсон Томлин, который работал над новым "Бэтменом". Он тесно сотрудничает с Мартином, чтобы показать не только полет власти, но и цену, которую за нее приходится платить. Если вам запомнилась интрига Визериса в "Доме Дракона", то для вас это должна быть приятная новость.

"Морской змей"

Читайте также:

История молодого Корлиса Велариона изначально планировалась как игровой сериал. Но съемки морских сражений и огромных портов оказались слишком дорогими. Поэтому в 2024 году концепцию превратили в анимацию. И это гениальное решение. Теперь создатели могут рисовать любые корабли, океаны и сражения без ограничений бюджета. А сам Стив Туссен, который играл Корлиса в "Доме Дракона", озвучит своего героя.

"Десять тысяч кораблей"

Эта история уводит нас за тысячу лет до событий "Игры престолов". Принцесса Нимерия спасает свой народ после ужасного поражения, уводя его в Дорн и сжигая корабли, чтобы не было пути назад. Мы увидим магию воды ройнаров, погибшие города и смелые решения королевы. Интересно, что именно Нимерия стала вдохновением для Арии - она назвала своего лютоволка в честь этой легендарной героини.

Ранее мы писали о том, что звезды "Игры престолов" снялись вместе в новом фильме. Как сообщает Новини.LIVE, там они сыграли уже не брата и сестру, а влюбленных.

Также мы сообщали, что любимую актрису из "Игры престолов" можно увидеть в новом мини-сериале. Она предстала в совершенно другом амплуа, и по данным Новини.LIVE, большинству зрителей понравилось.