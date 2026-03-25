Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 3 новых сериала по мотивам "Игры престолов" от HBO, которые ждут

3 новых сериала по мотивам "Игры престолов" от HBO, которые ждут

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 17:00
3 новых сериала по мотивам "Игры престолов" от HBO, которые ждут
Фрагмент из сериала "Игра престолов". Кадр из видео

Быть фанатом мира Джорджа Мартина непросто. Но, к счастью, HBO не собирается оставлять поклонников "Игры престолов" без новых историй. Они уже работают над несколькими приквелами и спин-оффами, которые обещают подарить нам новые приключения в знакомом мире и не только в Вестеросе.

Новини.LIVE расскажет об этих историях больше.

Какие сериалы по мотивам "Игры престолов" можно посмотреть

"Завоевание Эйгона" - как возник Железный трон

Этот сериал расскажет, как Эйгон Таргариен с сестрами решил объединить семь королевств. Здесь появится легендарный Железный трон, а вместе с ним и понимание: власть над континентом стоит невероятно дорого. Сценарий пишет Мэттсон Томлин, который работал над новым "Бэтменом". Он тесно сотрудничает с Мартином, чтобы показать не только полет власти, но и цену, которую за нее приходится платить. Если вам запомнилась интрига Визериса в "Доме Дракона", то для вас это должна быть приятная новость.

"Морской змей"

Читайте также:

История молодого Корлиса Велариона изначально планировалась как игровой сериал. Но съемки морских сражений и огромных портов оказались слишком дорогими. Поэтому в 2024 году концепцию превратили в анимацию. И это гениальное решение. Теперь создатели могут рисовать любые корабли, океаны и сражения без ограничений бюджета. А сам Стив Туссен, который играл Корлиса в "Доме Дракона", озвучит своего героя.

"Десять тысяч кораблей"

Эта история уводит нас за тысячу лет до событий "Игры престолов". Принцесса Нимерия спасает свой народ после ужасного поражения, уводя его в Дорн и сжигая корабли, чтобы не было пути назад. Мы увидим магию воды ройнаров, погибшие города и смелые решения королевы. Интересно, что именно Нимерия стала вдохновением для Арии - она назвала своего лютоволка в честь этой легендарной героини.

Ранее мы писали о том, что звезды "Игры престолов" снялись вместе в новом фильме. Как сообщает Новини.LIVE, там они сыграли уже не брата и сестру, а влюбленных.

Также мы сообщали, что любимую актрису из "Игры престолов" можно увидеть в новом мини-сериале. Она предстала в совершенно другом амплуа, и по данным Новини.LIVE, большинству зрителей понравилось.

Игра престолов Вселенная Вестероса подборка сериалов
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации