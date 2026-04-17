Что посмотреть после "Игры престолов": лучшие сериалы с подобной атмосферой

Сцена из сериала "Дом дракона".

Прошло почти семь лет после того, как мир увидел финал "Игры престолов". Этот сериал полюбился миллионам зрителей. Там была своя атмосфера. Именно поэтому после завершения истории многие начали искать что-то подобное. И такие сериалы есть.

Лучшие сериалы в стиле "Игры престолов"

"Дом дракона"

Сериал возвращает в тот самый мир Вестероса, только задолго до событий оригинала. Здесь все крутится вокруг династии Таргариенов, которая еще имеет власть, драконов и внутренний порядок — по крайней мере, на первый взгляд. Дальше все привычно для этой вселенной: борьба за трон, семейные конфликты, обиды, накапливающиеся годами, и решения, после которых назад дороги уже нет.

"Ведьмак"

Здесь уже представлен совсем другой мир, но с подобной жесткостью. Геральт из Ривии путешествует по странам, где монстры — это не всегда те, кто имеет клыки или когти. Люди здесь часто опаснее. Параллельно с его историей разворачиваются судьбы Йеннифер и Цири, и со временем все это складывается в одну большую линию о выборе, силе и том, что судьба не всегда спрашивает разрешения.

"Тени и кости"

Это фэнтези более светлое на вид, но не менее напряженное и интригующее. Алина Старкова случайно открывает в себе силу, которая может изменить целую страну. Только вместе с этим приходит и другая сторона — страх, ответственность и люди, которые хотят использовать ее способности в собственных целях. И чем дальше, тем сложнее понять, кому можно доверять.

"Тюдоры"

Здесь уже больше про историю, но ощущение интриг здесь не слабее. Король Генрих VIII, политика, религиозные перемены, борьба за наследника и личные страсти, которые влияют на решения государственного уровня. За роскошными залами скрывается постоянное напряжение и игра, где ошибки стоят слишком дорого.

