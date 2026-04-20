Главная Кино 3 детективных сериала, похожих на популярный "Его и ее"

Дата публикации 20 апреля 2026 19:05
3 сериала в стиле "Его и ее": лучшие детективные истории
Главная героиня сериала "Убегай". Кадр из видео

Мини-сериал "Его и ее", который появился в начале 2026 года, быстро привлек внимание — его обсуждали, советовали, смотрели за один вечер. Многих зацепила именно атмосфера и то, как держится интрига. Но это не единственная история среди новых релизов, которая стоит вашего времени.

Редакция Новини.LIVE расскажет о нескольких таких сериалах.

Что посмотреть после сериала "Его и ее"

"Гарри Холле"

Главный герой — детектив, для кого работа единственное спасение. Усталость, разочарование и сложный характер — все это с ним давно. В полиции Осло он берется за дело серийного убийцы, который оставляет после себя странную "подпись": у жертв нет пальца, а под веком находят маленький бриллиант. Сперва кажется, что эти преступления ничем не связаны. Но чем дальше заходит расследование, тем очевиднее, что проблема не только в убийце, но и в том, что происходит внутри самой полиции.

"Убегай"

Саймон — мужчина, который привык, что в жизни все работает по его правилам. Бизнес, деньги, семья — все на месте. Но отношения с дочерью у него напряженные. После очередной ссоры она просто исчезает. Когда он случайно видит ее через некоторое время, становится понятно, что это уже совсем другой человек. И вместо ответов появляется еще больше вопросов. Поиски дочери постепенно открывают вещи, о которых он даже не догадывался.

"56 дней"

Это уже более камерная история. Все начинается довольно просто: знакомство в супермаркете во время локдауна, симпатия, решение вместе пережить изоляцию. Кажется, что это даже немного романтическая история. Но дальше все меняется. В квартире находят тело, и никто не может сразу сказать, кому оно принадлежит. Следствие пытается восстановить события, а вместе с этим открывается совсем другая сторона этих отношений.

Ранее мы писали о том, какие есть сериалы с похожей атмосферой на "Игру престолов". Все они так же в жанре фантастика.

Также Новини.LIVE сообщали, какие фильмы и сериалы могут понравиться фанатам "Смертные машины". Это лента 2018 года о постапокалипсисе.

детективные сериалы подборка сериалов сериал "Его и ее"
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Автор:
Юлия Хивренко
