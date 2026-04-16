Детективный мини-сериал на Netflix, который посмотрели миллионы

Сцена из сериала "Первая последняя ложь". Кадр из видео

Один из самых популярных детективных мини-сериалов на Netflix, который быстро привлек внимание зрителей и стал настоящим хитом. Речь о британском триллере "Первая последняя ложь". Он собрал более 100 миллионов просмотров и закрепился среди самых обсуждаемых проектов платформы.

Почему стоит посмотреть мини-сериал "Первая последняя ложь"

Сюжет снят по роману Гарлана Кобена. Это история, где напряжение не отпускает до самого конца, а каждая новая деталь только добавляет вопросов.

Главная героиня — Майя Стерн. В прошлом она была военным пилотом и участвовала в боевых миссиях в Ираке и Сирии. После серьезной ошибки ей пришлось оставить службу. Теперь она живет другой жизнью и воспитывает маленькую дочь, стараясь держаться подальше от прошлого. Но спокойствие длится недолго.

Сначала она теряет сестру, впоследствии — мужа. Обе смерти кажутся подозрительными, и Майя не может просто принять официальные версии. Она начинает собственное расследование, пытаясь понять, что на самом деле произошло с ее близкими.

И именно тогда появляется то, что все меняет. Просматривая записи с камеры наблюдения, она видит своего мужа — хотя он, по всем данным, мертв.

С этого момента все становится еще более запутанным. Или это чьи-то игры? Действительно ли муж жив? И какую роль во всей этой истории играет его влиятельная семья?

Чем глубже Майя погружается в расследование, тем больше открывается скрытых тайн и связей между событиями, о которых она раньше даже не догадывалась.

