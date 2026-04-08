Главная Кино Британский детективный сериал "Лютер": обзор культовой картины

Британский детективный сериал "Лютер": обзор культовой картины

Дата публикации 8 апреля 2026 19:05
Детективный сериал "Лютер": что стоит знать о нем
Главный герой сериала "Лютер". Кадр из видео

В центре истории, которую мы советуем посмотреть, инспектор Джон Лютер, один из самых талантливых детективов Лондонской полиции. Его личная жизнь давно переплелась с работой, и как это часто бывает в детективных сериалах, страдает всегда первое.

Новини.LIVE расскажет об этом увлекательном детективном сериале больше.

Почему стоит посмотреть детективный сериал "Лютер"

Джон влюблен в бывшую жену Зои, но дела, которые он раскрывает, занимают у него почти все время и часто превращаются в одержимость. Он живет в постоянном балансе между желанием восстановить отношения и необходимостью ловить преступников, которые пугают даже опытных полицейских.

Лютер — человек эмоциональный, с ярко выраженными вспышками гнева, одновременно невероятно умный. Он не боится нарушать правила, и часто его методы можно назвать не совсем законными. Но именно поэтому он раскрывает даже самые сложные преступления. Для него результат важнее бюрократии, и это делает его работу одновременно эффективной и опасной.

Особый вызов появляется, когда на пути Лютера становится Элис Морган — девушка-психопат, которая уже убила собственных родителей и доказала, что ее ум ничуть не уступает Лютеру. Она становится не только соперником в криминальных играх, но и человеком, который странным образом начинает привлекать его внимание. Их взаимодействие добавляет сюжету глубины.

Джон работает на грани, но именно благодаря его нестандартным подходам Лондонские улицы становятся безопаснее. Это история о человеке, который иногда рискует всем — карьерой, репутацией и даже жизнью — чтобы выполнить свою работу.

"Лютер" получил заслуженное признание: рейтинг на IMDb — 8.4/10, а игра Идриса Эльбы принесла ему "Золотой глобус". Сериал часто сравнивают с "Шерлоком", но если "Шерлок" интеллектуальный и холодный, то "Лютер" — жесткий, приземленный и более драматичный.

Ранее мы писали о том, какие детективные сериалы с высоким рейтингом стоит сохранить на выходные. Эти истории понравятся тем, кто любит закрученные сюжеты и неожиданные финалы.

Также Новини.LIVE сообщали, какие детективные сериалы от Netflix есть смысл посмотреть. Среди них есть известная всем лента "Падение дома Ашеров" - прошлый рак все о нем только и говорили.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
