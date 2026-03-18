Главная Кино 2 самых захватывающих детективных сериала с непредсказуемой развязкой

Дата публикации 18 марта 2026 10:05
Сцена из фильма "Ради сестры". Кадр из видео

Настоящие интриги можно найти не только в сюжетах книг. Есть два сериала, которые доказывают, что детективные истории могут затянуть не хуже. Здесь нет предсказуемых развязок, чем они и цепляют.

Новини.LIVE расскажет об этих сериалах больше.

Читайте также:

Детективы для поклонников интриг

"Ради сестры" — 2022

Пять сестер — Ева, Грейс, Урсула, Бекки и Биби — после смерти родителей клянутся всегда поддерживать друг друга. Кажется, ничего не может разрушить их связь. Разве что Джон Пол. Муж Грейс — эгоистичный и злой, наслаждающийся тем, как заставляет других страдать. И вдруг он найден мертвым. Кто виноват? Братья Мэтт и Томас Клаффин берут расследование в свои руки. И с этого момента начинается игра интриг, секретов и предательства, где каждый шаг может обернуться неожиданностью.

"Кросс" — 2024

Алекс Кросс — детектив, который болезненно переживает смерть своей жены. От мести его сердце пылает ненавистью. Но даже в гневе и желании наказать преступника скрывается опасная ловушка: месть не приносит покоя, а лишь углубляет раны. Алекс должен найти баланс между законом, собственной яростью и поиском внутреннего мира.

Ранее мы писали о других 3 лучших детективных сериалах. Это истории в стиле "Как избежать наказания за убийство".

Также мы сообщали, какой детективный сериал-эксперимент увлечет тем, как развиваются события в каждой серии. Сюжет рассказывает о расследовании, которое затягивается на годы.

кино сериал расследование детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
