Главная Кино Новый детективный сериал, который удивит даже искушенного зрителя

Новый детективный сериал, который удивит даже искушенного зрителя

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 14:32
Сериал, который все обсуждают — можно уже посмотреть
Сцена из сериала "Молодой Шерлок". Кадр из видео

Многие помнят Шерлока Холмса как взрослого детектива, но новый сериал изменит ваше представление о нем. Сериал "Молодой Шерлок" вышел на Amazon Prime Video 4 марта и рассказывает историю 19-летнего Холмса еще до того, как он стал легендой детективного дела.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Читайте также:

Всего 8 серий, поэтому можно смело устроить себе киномарафон вечером.

Почему стоит посмотреть сериал "Молодой Шерлок"

Молодой Шерлок — парень, который постоянно попадает в неприятности. Карманные кражи, побеги от полиции и безумные приключения — все это часть его будней. В один момент он получает шестимесячный срок в тюрьме, но спасает его старший брат Майкрофт.

Отца ребят, Сайласа, нет дома, а их мать Корделия находится в психиатрической больнице. Поэтому Майкрофт становится наставником младшего брата и пытается направить его на "правильный путь". Новое задание — работа в Оксфордском университете — сначала не вызывает у Шерлока особого восторга.

Однако жизнь готовит ребятам настоящее испытание. Когда у почетной гостьи сэра Буцефалуса Ходжа, принцессы Гулун Шо'ань, исчезают ценные свитки, обвиняют в преступлении не только Шерлока, но и Джеймса Мориарти. Что делать? Ребята объединяют силы, чтобы найти реликвию. И даже это оказывается не самым страшным — они оказываются в эпицентре расследования убийства.

Чем может понравиться новый сериал о Шерлоке

  • Сюжет легко усваивается и держит напряжение от первой до последней серии.
  • Молодой Холмс совсем не похож на классического героя — он более живой, эмоциональный и немного озорной.
  • Сериал подойдет тем, кто любит детективы, интриги и неожиданные повороты.

Если ищете что-то новое и увлекательное, "Молодой Шерлок" — идеальный вариант для одного дня просмотра.

Ранее мы писали о том, какой детектив поразит своим сюжетом. До последнего трудно понять, виноват главный герой или нет.

Также мы сообщали, какой сериал показывает расследование, тянущееся 30 лет. Его стоит увидеть тем, кто является фанатом интересных детективных историй.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
