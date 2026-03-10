Сериал, который все обсуждают — можно уже посмотреть

Сцена из сериала "Молодой Шерлок". Кадр из видео

Многие помнят Шерлока Холмса как взрослого детектива, но новый сериал изменит ваше представление о нем. Сериал "Молодой Шерлок" вышел на Amazon Prime Video 4 марта и рассказывает историю 19-летнего Холмса еще до того, как он стал легендой детективного дела.

Всего 8 серий, поэтому можно смело устроить себе киномарафон вечером.

Почему стоит посмотреть сериал "Молодой Шерлок"

Молодой Шерлок — парень, который постоянно попадает в неприятности. Карманные кражи, побеги от полиции и безумные приключения — все это часть его будней. В один момент он получает шестимесячный срок в тюрьме, но спасает его старший брат Майкрофт.

Отца ребят, Сайласа, нет дома, а их мать Корделия находится в психиатрической больнице. Поэтому Майкрофт становится наставником младшего брата и пытается направить его на "правильный путь". Новое задание — работа в Оксфордском университете — сначала не вызывает у Шерлока особого восторга.

Однако жизнь готовит ребятам настоящее испытание. Когда у почетной гостьи сэра Буцефалуса Ходжа, принцессы Гулун Шо'ань, исчезают ценные свитки, обвиняют в преступлении не только Шерлока, но и Джеймса Мориарти. Что делать? Ребята объединяют силы, чтобы найти реликвию. И даже это оказывается не самым страшным — они оказываются в эпицентре расследования убийства.

Чем может понравиться новый сериал о Шерлоке

Сюжет легко усваивается и держит напряжение от первой до последней серии.

Молодой Холмс совсем не похож на классического героя — он более живой, эмоциональный и немного озорной.

Сериал подойдет тем, кто любит детективы, интриги и неожиданные повороты.

Если ищете что-то новое и увлекательное, "Молодой Шерлок" — идеальный вариант для одного дня просмотра.

