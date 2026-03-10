Серіал, який всі обговорюють — варто подивитися просто зараз

Сцена з серіалу "Молодий Шерлок". Кадр з відео

Якщо ви думали, що Шерлок Холмс — це тільки дорослий детектив із трубкою та лупою, то новий серіал "Молодий Шерлок" змінить вашу думку. Він вийшов на Amazon Prime Video 4 березня і розповідає історію 19-річного Холмса ще до того, як він став легендою детективної справи.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Всього 8 серій, тож можна сміливо влаштувати собі кіномарафон ввечері.

Чому варто подивитись серіал "Молодий Шерлок"

Молодий Шерлок — хлопець, який постійно потрапляє у халепи. Кишенькові крадіжки, втечі від поліції та шалені пригоди — усе це частина його буднів. В один момент він отримує шестимісячний термін у в’язниці, але рятує його старший брат Майкрофт.

Батька хлопців, Сайласа, немає вдома, а їхня мати Корделія перебуває в психіатричній лікарні. Тому Майкрофт стає наставником молодшого брата і намагається направити його на "правильний шлях". Нове завдання — робота в Оксфордському університеті — спочатку не викликає в Шерлока особливого захоплення.

Проте життя готує хлопцям справжнє випробування. Коли у почесної гості сера Буцефалуса Ходжа, принцеси Гулун Шо’ань, зникають цінні сувої, звинувачують у злочині не тільки Шерлока, а й Джеймса Моріарті. Що робити? Хлопці об’єднують сили, щоб знайти реліквію. І навіть це виявляється не найстрашнішим — вони опиняються в епіцентрі розслідування вбивства.

Чим може сподобатися новий серіал про Шерлок

Сюжет легко засвоюється і тримає напругу від першої до останньої серії.

Молодий Холмс зовсім не схожий на класичного героя — він більш живий, емоційний і трохи пустотливий.

Серіал підійде тим, хто любить детективи, інтриги та несподівані повороти.

Якщо шукаєте щось нове та захопливе, "Молодий Шерлок" — ідеальний варіант для одного дня перегляду.

