Головна Кіно Новинка кіно, яка здивує навіть досвідченого глядача

Новинка кіно, яка здивує навіть досвідченого глядача

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 14:32
Серіал, який всі обговорюють — варто подивитися просто зараз
Сцена з серіалу "Молодий Шерлок". Кадр з відео

Якщо ви думали, що Шерлок Холмс — це тільки дорослий детектив із трубкою та лупою, то новий серіал "Молодий Шерлок" змінить вашу думку. Він вийшов на Amazon Prime Video 4 березня і розповідає історію 19-річного Холмса ще до того, як він став легендою детективної справи.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Читайте також:

Всього 8 серій, тож можна сміливо влаштувати собі кіномарафон ввечері.

Чому варто подивитись серіал "Молодий Шерлок"

Молодий Шерлок — хлопець, який постійно потрапляє у халепи. Кишенькові крадіжки, втечі від поліції та шалені пригоди — усе це частина його буднів. В один момент він отримує шестимісячний термін у в’язниці, але рятує його старший брат Майкрофт.

Батька хлопців, Сайласа, немає вдома, а їхня мати Корделія перебуває в психіатричній лікарні. Тому Майкрофт стає наставником молодшого брата і намагається направити його на "правильний шлях". Нове завдання — робота в Оксфордському університеті — спочатку не викликає в Шерлока особливого захоплення.

Проте життя готує хлопцям справжнє випробування. Коли у почесної гості сера Буцефалуса Ходжа, принцеси Гулун Шо’ань, зникають цінні сувої, звинувачують у злочині не тільки Шерлока, а й Джеймса Моріарті. Що робити? Хлопці об’єднують сили, щоб знайти реліквію. І навіть це виявляється не найстрашнішим — вони опиняються в епіцентрі розслідування вбивства.

Чим може сподобатися новий серіал про Шерлок

  • Сюжет легко засвоюється і тримає напругу від першої до останньої серії.
  • Молодий Холмс зовсім не схожий на класичного героя — він більш живий, емоційний і трохи пустотливий.
  • Серіал підійде тим, хто любить детективи, інтриги та несподівані повороти.

Якщо шукаєте щось нове та захопливе, "Молодий Шерлок" — ідеальний варіант для одного дня перегляду.

Раніше ми писали про те, який детектив вразить своїм сюжетом. До останнього важко зрозуміти, винний головний герой чи ні.

Також ми повідомляли, який серіал показує розслідування, що тягнеться 30 років. Його варто побачити тим, хто є фанатом цікавих детективних історій.

фільм серіал тренди детективні серіали 2026 рік
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
