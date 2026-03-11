Видео
Україна
Видео

2 популярных детектива 2025 года — какие сериалы стоит посмотреть

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 19:08
2 лучших детектива 2025 года — самые популярные сериалы
Главный герой сериала "Неукротимый". Кадр из видео

Прошедший 2025 год порадовал зрителей многими интересными новинками. Почти каждый месяц  выходили новые запутанные детективные истории. И среди сотен проектов есть два, которые мгновенно стали хитом и до сих пор обсуждаются в соцсетях.

Новини.LIVE расскажет об этих проектах больше.

Читайте также:

Какие детективные сериалы 2025 года стоит посмотреть

"Неукротимый"

В самом сердце Йосемити происходит трагедия — жестокая смерть девушки на фоне живописных гор и бескрайних лесов. Специальный агент Службы национальных парков Эрик Инман привык к дикой природе, но даже он не был готов к тому, что скрывает этот парк. Каждый уголок Йосемити имеет ужасные тайны. И пока Инман раскрывает преступление, он вынужден столкнуться не только с происками внешнего мира, но и с собственными демонами — воспоминаниями и болью, которые он пытался похоронить.

"Хрустальная кукушка"

А здесь история совсем другого плана. Молодая женщина получает сердце другого человека и вместе с телом чувствует что-то новое — силы, эмоции, необычное понимание мира. Ее приглашают в родной город донора, и там она попадает в сердце чужой семьи. И в этом доме, среди знакомых стен, оживают старые тайны. Город имеет загадочную историю о пропавшем ребенке из парка, которого так и не нашли. И чем глубже она погружается в жизнь общества, тем больше переосмысливает не только прошлое, но и собственную жизнь.

Ранее мы писали о том, какой детективный сериал 2026 года вызвал массу разговоров в социальных сетях. Рассказываем, почему сериал "Его и ее" действительно заслуживает внимания.

Также мы сообщали, какие легендарные детективные истории действительно стоят вашего вечера. В этих сериалах главные герои используют собственный интеллект как главное оружие.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
