2 детективи 2025 року — найпопулярніші серіали за версією глядачів

Минулий 2025 рік не давав глядачам нудьгувати. Кожен місяць дарував глядачам нові заплутані детективні історії, несподівані повороти сюжету і серіали, про які говорили всі. Але серед сотень проєктів є два, які миттєво стали хітом і досі не сходять з перших сторінок соцмереж.

"Неприборканий"

У самому серці Йосеміті відбувається трагедія — жорстока смерть дівчини на тлі мальовничих гір і безкрайніх лісів. Спеціальний агент Служби національних парків Ерік Інман звик до дикої природи, але навіть він не був готовий до того, що приховує цей парк. Кожен куточок Йосеміті має жахливі таємниці. І поки Інман розкриває злочин, він вимушений зіткнутися не лише з підступами зовнішнього світу, а й із власними демонами — спогадами і болем, які він намагався поховати.

"Кришталева зозуля"

А тут історія зовсім іншого плану. Молода жінка отримує серце іншої людини і разом з тілом відчуває щось нове — сили, емоції, незвичне розуміння світу. Її запрошують до рідного міста донора, і там вона потрапляє в серце чужої родини. І в цьому домі, серед знайомих стін, оживають старі таємниці. Місто має загадкову історію про зниклу дитину з парку, яку так і не знайшли. І що глибше вона занурюється в життя громади, то більше переосмислює не лише минуле, але й власне життя.

