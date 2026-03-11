Відео
Відео

2 найпопулярніші детективи 2025 року — серіали, які варто подивитися

2 найпопулярніші детективи 2025 року — серіали, які варто подивитися

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 19:08
2 детективи 2025 року — найпопулярніші серіали за версією глядачів
Головний герой серіалу "Неприборканий". Кадр з відео

Минулий 2025 рік не давав глядачам нудьгувати. Кожен місяць дарував глядачам нові заплутані детективні історії, несподівані повороти сюжету і серіали, про які говорили всі. Але серед сотень проєктів є два, які миттєво стали хітом і досі не сходять з перших сторінок соцмереж.

Новини.LIVE розповість про ці проєкти більше.

Читайте також:

Які детективні серіали 2025 року варто подивитися

"Неприборканий"

У самому серці Йосеміті відбувається трагедія — жорстока смерть дівчини на тлі мальовничих гір і безкрайніх лісів. Спеціальний агент Служби національних парків Ерік Інман звик до дикої природи, але навіть він не був готовий до того, що приховує цей парк. Кожен куточок Йосеміті має жахливі таємниці. І поки Інман розкриває злочин, він вимушений зіткнутися не лише з підступами зовнішнього світу, а й із власними демонами — спогадами і болем, які він намагався поховати. 

"Кришталева зозуля"

А тут історія зовсім іншого плану. Молода жінка отримує серце іншої людини і разом з тілом відчуває щось нове — сили, емоції, незвичне розуміння світу. Її запрошують до рідного міста донора, і там вона потрапляє в серце чужої родини. І в цьому домі, серед знайомих стін, оживають старі таємниці. Місто має загадкову історію про зниклу дитину з парку, яку так і не знайшли. І що глибше вона занурюється в життя громади, то більше переосмислює не лише минуле, але й власне життя.

Раніше ми писали про те, який детективний серіал 2026 року викликав масу розмов в соціальних мережах. Розповідаємо, чому серіал "Його і її" дійсно заслуговує на увагу.

Також ми повідомляли, які легендарні детективні історії дійсно варті вашого вечора. В цих серіалах головні герої використовують власний інтелект як головну зброю.

фільм серіал детективні серіали 2025 рік добірка
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
