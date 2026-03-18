2 найзахопливіші детективні серіали з непередбачуваною кінцівкою

Сцена з фільму "Заради сестри". Кадр з відео

Здається, що справжні інтриги можна знайти лише в книжках чи кіно. Але ці два серіали доводять, що детективні історії можуть затягнути настільки, що важко відірватися і на хвилину. Тут немає передбачуваних розв’язок.

Новини.LIVE розповість про ці серіали більше.

Детективи для шанувальників інтриг

"Заради сестри" — 2022

П’ять сестер — Єва, Грейс, Урсула, Беккі та Бібі — після смерті батьків клянуться завжди підтримувати одна одну. Здається, нічого не може зруйнувати їхній зв’язок. Хіба що Джон Пол. Чоловік Грейс — егоїстичний і злий, що насолоджується тим, як змушує інших страждати. І раптом він знайдений мертвим. Хто винен? Брати Метт і Томас Клаффін беруть розслідування у свої руки. І від цього моменту починається гра інтриг, секретів і зради, де кожен крок може обернутися несподіванкою.

"Крос" — 2024

Алекс Кросс — детектив, який боляче переживає смерть своєї дружини. Від помсти його серце палає ненавистю. Але навіть у гніві й бажанні покарати злочинця приховується небезпечна пастка: помста не приносить спокою, а лише поглиблює рани. Алекс мусить знайти баланс між законом, власною люттю та пошуком внутрішнього миру.

