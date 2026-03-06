Відео
Затягнуть з першої серії — 3 найкращі детективні серіали

Дата публікації: 6 березня 2026 10:07
3 кращі детективні серіали на вихідні — затягують з першої серії
Фрагменти з серіалів "Кістки" та "Декстер". Колаж: Новини.LIVE

Є серіали, які можна просто включити на фоні, поки щось робиш. А є ті, що буквально затягують з першої серії, і з рештою ви забуваєте поїсти чи поспати. Якщо вам до душі детективні історії на кшталт "Як уникнути покарання за вбивство", де кожен персонаж ховає свої таємниці, у нас є кілька класних варіантів.

Новини.LIVE знайшли для вас кілька детективних серіалів на багато сезонів.

Читайте також:

Детективні серіали, від яких неможливо відірватися

"Кістки"

У центрі сюжету молода антропологиня Бріханна Боунс та агент ФБР Сілі Бут. Вона спеціалізується на вивченні людських останків, щоб розкрити справи, які здаються безвихідними. Він — амбітний новачок, що прагне довести, що здатен на більше. На перший погляд, вони абсолютно різні: вона – холодна і аналітична, він – емоційний і рішучий. Але разом вони стають командою, що розкриває найскладніші злочини, поєднуючи науку, інтуїцію і трохи божевільної відваги.

"Мислити як злочинець"

Тут немає класичних детективних лабораторій чи перестрілок на кожному кроці. Основна зброя героїв — розум. Елітне агентство ФБР тренує людей мислити як злочинці, проникати в їхні мотиви і передбачати кроки. Кожен епізод — як психологічний шаховий поєдинок: хто перший зробить хід — розумний злочинець чи команда, що його переслідує.

Цей серіал змушує замислитися над тим, як темні думки можуть управляти поведінкою людини і наскільки крихка грань між добром і злом.

"Декстер: Первісний гріх"

Якщо ж хочете історію з більш темною енергетикою, це для вас. Молодий Декстер Морган починає як простий судмедексперт у поліції Майамі. Але в ньому живе щось більше — бажання карати тих, хто сам порушує закон. Під керівництвом свого прийомного батька він перетворює свою темну сторону на своєрідну справедливість: Декстер ловить серійних убивць і сам вершить їхню кару. 

Раніше ми писали про те, який детективний серіал став найбільш обговорюваним у 2026 році. Вийшов він у січні і складається усього з 6 серій. 

Також ми повідомляли, який український детективний серіал можна подивитись. Він тільки недавно вийшов, а глядачі вже чекають на продовження.

фільм розслідування детективні серіали добірка
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
