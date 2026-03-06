Видео
Видео

Главная Кино Затянут надолго — 3 лучших детективных сериала на много сезонов

Затянут надолго — 3 лучших детективных сериала на много сезонов

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 10:07
Детективные сериалы на выходные — затягивают надолго
Фрагменты из сериалов "Кости" и "Декстер". Коллаж: Новини.LIVE

Есть сериалы, которые смотришь на фоне, а есть те, что буквально затягивают с первой серии и вы забываете обо всем. Если любите детективные истории вроде "Как избежать наказания за убийство", где каждый персонаж прячет свои тайны, у нас есть несколько подходящих вариантов.

Новини.LIVE нашли для вас несколько детективных сериалов на много сезонов.

Читайте также:

Детективные сериалы, от которых невозможно оторваться

"Кости"

В центре сюжета молодой антрополог Бриханна Боунс и агент ФБР Сили Бут. Она специализируется на изучении человеческих останков, чтобы раскрыть дела, которые кажутся безвыходными. Он — амбициозный новичок, стремящийся доказать, что способен на большее. На первый взгляд, они совершенно разные: она — холодная и склона к аналитике, он — эмоциональный и решительный. Но вместе они становятся командой, которая раскрывает самые сложные преступления, сочетая науку, интуицию и немного сумасшедшей отваги.

"Мыслить как преступник"

Здесь нет классических детективных лабораторий или перестрелок на каждом шагу. Основное оружие героев — ум. Элитное агентство ФБР тренирует людей мыслить как преступники, проникать в их мотивы и предугадывать шаги. Каждый эпизод — как психологический шахматный поединок: кто первый сделает ход — умный преступник или преследующая его команда.

Этот сериал заставляет задуматься над тем, как темные мысли могут управлять поведением человека и насколько хрупка грань между добром и злом.

"Декстер: Первобытный грех"

Если же хотите историю с более темной энергетикой, это для вас. Молодой Декстер Морган начинает как простой судмедэксперт в полиции Майами. Но в нем живет нечто большее — желание наказывать тех, кто сам нарушает закон. Под руководством своего приемного отца он превращает свою темную сторону в своеобразную справедливость: Декстер ловит серийных убийц и сам вершит их наказание.

Ранее мы писали о том, какой детективный сериал стал самым обсуждаемым в 2026 году. Вышел он в январе и состоит всего из 6 серий.

Также мы сообщали, какой украинский детективный сериал можно посмотреть. Он только недавно вышел, а зрители уже ждут продолжения.

кино расследование детективные сериалы подборка
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
