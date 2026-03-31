Лучшие детективные сериалы на Netflix для фанатов интересных историй

Лучшие детективные сериалы на Netflix для фанатов интересных историй

Дата публикации 31 марта 2026 19:43
Фрагмент из сериала "Падение дома Ашеров". Кадр из видео

Большинство людей не могут пройти мимо детективной истории. Этот жанр всегда притягивает, поэтому во всем мире детективы — одни из самых продаваемых историй, и понятно, почему.

Новини.LIVE выбрали несколько историй на Netflix, которые действительно стоит посмотреть.

Какие детективные сериалы на Netflix посмотреть

"Падение дома Ашеров"

Эта история начинается в старинном особняке, где живет странная семья — Родерике и Мадлен Ашер. Они не просто братья и сестры, а те, кто обладает большим состоянием и влиянием. Кажется, что у них все под контролем, но в какой-то момент тайны семьи быстро выходят наружу. Один за другим начинают гибнуть члены семьи, и становится понятно: что-то не так. Удастся ли семье выжить и сохранить свой образ жизни, как раньше?

"Девичье сердце"

Жизнь Саши Язар меняется навсегда после трансплантации сердца. Казалось бы, второй шанс на жизнь — это прекрасно, но новое сердце приносит с собой странные воспоминания, которые не принадлежат Саше, и способности, от которых стынет кровь. Она встречается с семьей донора и понимает, что все они что-то скрывают. Здесь психология смешивается с детективом: что правда, а что вымысел? Режиссер — Альфонсо Гомес-Рехон.

"Мост"

Иногда детективные истории начинаются не в доме или больнице, а просто на мосту. Эресуннский мост, соединяющий Швецию и Данию, становится местом страшного убийства. Женщина найдена мертвой — ее тело расположено так, что голова смотрит в сторону Швеции, а ноги — в сторону Дании. Из-за отключения света на мосту полиция сначала ничего не заметила.

Теперь же расследование усложняется: какая страна ответственна? Два детектива, по одному из каждого государства, вынуждены работать вместе, чтобы найти виновных в этом преступлении.

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
Реклама

