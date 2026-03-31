Лучшие детективные сериалы на Netflix для фанатов интересных историй

Фрагмент из сериала "Падение дома Ашеров". Кадр из видео

Большинство людей не могут пройти мимо детективной истории. Этот жанр всегда притягивает, поэтому во всем мире детективы — одни из самых продаваемых историй, и понятно, почему.

Новини.LIVE выбрали несколько историй на Netflix, которые действительно стоит посмотреть.

Какие детективные сериалы на Netflix посмотреть

"Падение дома Ашеров"

Эта история начинается в старинном особняке, где живет странная семья — Родерике и Мадлен Ашер. Они не просто братья и сестры, а те, кто обладает большим состоянием и влиянием. Кажется, что у них все под контролем, но в какой-то момент тайны семьи быстро выходят наружу. Один за другим начинают гибнуть члены семьи, и становится понятно: что-то не так. Удастся ли семье выжить и сохранить свой образ жизни, как раньше?

"Девичье сердце"

Жизнь Саши Язар меняется навсегда после трансплантации сердца. Казалось бы, второй шанс на жизнь — это прекрасно, но новое сердце приносит с собой странные воспоминания, которые не принадлежат Саше, и способности, от которых стынет кровь. Она встречается с семьей донора и понимает, что все они что-то скрывают. Здесь психология смешивается с детективом: что правда, а что вымысел? Режиссер — Альфонсо Гомес-Рехон.

"Мост"

Иногда детективные истории начинаются не в доме или больнице, а просто на мосту. Эресуннский мост, соединяющий Швецию и Данию, становится местом страшного убийства. Женщина найдена мертвой — ее тело расположено так, что голова смотрит в сторону Швеции, а ноги — в сторону Дании. Из-за отключения света на мосту полиция сначала ничего не заметила.

Теперь же расследование усложняется: какая страна ответственна? Два детектива, по одному из каждого государства, вынуждены работать вместе, чтобы найти виновных в этом преступлении.

