Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Напряженный детективный сериал, который держит в напряжении до финала

Напряженный детективный сериал, который держит в напряжении до финала

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 12:33
Сцена из сериала "Охотник". Кадр из видео

Вечером 19 августа 2004 года в Лондоне оборвалась жизнь молодой француженки Амели. На нее напал неизвестный преступник. Вокруг этого построен сюжет сериала "Охотник".

Новини.LIVE поделится подробностями сюжета этой картины.

О чем сериал "Охотник"

По сюжету 22-летняя студентка приехала в Великобританию с надеждой на новую жизнь, учебу и приключения — и ничего не предвещало беды. Она боролась за свою жизнь, но травмы оказались слишком серьезными. Врачи сделали все возможное, но Амели не удалось спасти.

Расследование в сериале "Охотник" сразу показало, что дело не из простых. Ни одной весомой подсказки: ни следов на месте преступления, ни судебно-медицинских доказательств, ни мотива, который бы объяснил, почему произошло это ужасное убийство.

Именно тогда на сцену выходит главный герой сериала — инспектор Колин Саттон. Ему предлагают возглавить специальную оперативную группу и стать старшим следователем. Саттон не любит легких дел. Он знает, что настоящее преступление всегда скрывается в деталях, на которые никто не обращает внимание.

В ходе расследования он выясняет, что подобные нападения в этом районе уже случались раньше. И это страшное открытие лишь подтверждает худшие подозрения: в городе действует серийный убийца. Теперь от Саттона зависит не просто расследование одного преступления, а поиск маньяка, который шагает по улицам Лондона, оставляя за собой страх и смерть.

Саттон анализирует мелочи, выискивает закономерности, пытается понять психику человека, способного на такие ужасы. Но преступник хитер, осторожен и неуловим. Каждая мелочь, каждое новое свидетельство становятся маленькой победой и одновременно напоминанием, насколько опасен этот поиск.

кино расследование триллеры детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации