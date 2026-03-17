Напряженный детективный сериал, который держит в напряжении до финала

Сцена из сериала "Охотник". Кадр из видео

Вечером 19 августа 2004 года в Лондоне оборвалась жизнь молодой француженки Амели. На нее напал неизвестный преступник. Вокруг этого построен сюжет сериала "Охотник".

О чем сериал "Охотник"

По сюжету 22-летняя студентка приехала в Великобританию с надеждой на новую жизнь, учебу и приключения — и ничего не предвещало беды. Она боролась за свою жизнь, но травмы оказались слишком серьезными. Врачи сделали все возможное, но Амели не удалось спасти.

Расследование в сериале "Охотник" сразу показало, что дело не из простых. Ни одной весомой подсказки: ни следов на месте преступления, ни судебно-медицинских доказательств, ни мотива, который бы объяснил, почему произошло это ужасное убийство.

Именно тогда на сцену выходит главный герой сериала — инспектор Колин Саттон. Ему предлагают возглавить специальную оперативную группу и стать старшим следователем. Саттон не любит легких дел. Он знает, что настоящее преступление всегда скрывается в деталях, на которые никто не обращает внимание.

В ходе расследования он выясняет, что подобные нападения в этом районе уже случались раньше. И это страшное открытие лишь подтверждает худшие подозрения: в городе действует серийный убийца. Теперь от Саттона зависит не просто расследование одного преступления, а поиск маньяка, который шагает по улицам Лондона, оставляя за собой страх и смерть.

Саттон анализирует мелочи, выискивает закономерности, пытается понять психику человека, способного на такие ужасы. Но преступник хитер, осторожен и неуловим. Каждая мелочь, каждое новое свидетельство становятся маленькой победой и одновременно напоминанием, насколько опасен этот поиск.

