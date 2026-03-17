Головна Кіно Напружений детективний серіал, який тримає у страху до фіналу

Напружений детективний серіал, який тримає у страху до фіналу

Дата публікації: 17 березня 2026 12:33
Напружений детективний серіал, який тримає у страху до фіналу
Сцена з серіалу "Мисливець". Кадр з відео

Лондонське небо вечором 19 серпня 2004 року було похмурим. Саме в цей вечір життя молодої француженки Амелі обірвалося усього через кілька годин після того, як на неї напав невідомий злочинець. На цьому побудований сюжет серіалу "Мисливець".

Новини.LIVE поділиться подробицями сюжету цієї картини.

Читайте також:

Про що серіал "Мисливець"

По сюжету 22-річна студентка приїхала до Великобританії з надією на нове життя, навчання й пригоди — і нічого не віщувало біди. Вона боролася за своє життя, але травми виявилися занадто серйозними. Лікарі зробили все можливе, але Амелі не вдалося врятувати.

Розслідування в серіалі "Мисливець" відразу показало, що справа не з простих. Жодної вагомої підказки: ані слідів на місці злочину, ані судово-медичних доказів, ані мотива, який би пояснив, чому сталося це жахливе вбивство.

Саме тоді на сцену виходить головний герой серіалу — інспектор Колин Саттон. Йому пропонують очолити спеціальну оперативну групу й стати старшим слідчим. Саттон не любить легких справ. Він знає, що справжній злочин завжди ховається в деталях, на які ніхто не звертає увагу.

В ході розслідування він з’ясовує, що подібні напади в цьому районі вже траплялися раніше. І це страшне відкриття лише підтверджує найгірші підозри: у місті діє серійний вбивця. Тепер від Саттона залежить не просто розслідування одного злочину, а пошук маніяка, який крокує вулицями Лондона, залишаючи за собою страх і смерть.

Саттон аналізує дрібниці, вишукує закономірності, намагається зрозуміти психіку людини, здатної на такі жахи. Але злочинець хитрий, обережний і невловимий. Кожна дрібниця, кожне нове свідчення стають маленькою перемогою і одночасно нагадуванням, наскільки небезпечний цей пошук.

Раніше ми писали про те, який серіал від Netflix вартий уваги. Він теж побудований на основі реальних подій.

Також ми повідомляли про кращі детективні серіали, в яких доведеться проявити кмітливість, щоб вирахувати вбивцю. В нашій добірці представлені чотири захопливих історії.

фільм розслідування трилери детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
