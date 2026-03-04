Відео
Розкішний серіал від Netflix на основі реальних подій

Розкішний серіал від Netflix на основі реальних подій

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 19:13
Розкішний серіал від Netflix на реальних подіях — чому варто подивитись
Сцена з серіалу "Незнайомка". Кадр з відео

Деякі історії занадто неймовірні, щоб залишатися лише у хроніках минулого. Коли за екранізацію справжніх подій беруться режисери світового рівня, а бюджет дозволяє відтворити кожну дрібницю минулого, народжується серіал, який одразу захоплює з першого кадру. 

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Читайте також:

Про що серіал "Незнайомка" (2020)

Це не просто переказ фактів, а справжня психологічна драма, що змушує відчувати, думати і навіть трохи боятися за героїв. На перший погляд Адам і Корінн — ідеальна пара. У них двоє дітей, затишний дім у провінційному містечку, вихідні з друзями проходять весело та безтурботно. Здається, що життя просто не може бути кращим.

Але все змінюється після однієї випадкової зустрічі. Вечір у барі перевертає спокійний світ Адама з ніг на голову. Він знайомиться з таємничою незнайомкою. Жінка нічого конкретного не каже, але наполягає, що йому треба придивитися до дружини, бо Корінн не та, за кого себе видає. 

Спочатку Адам намагається відмахнутися, але сумніви і підозра повільно, але невідворотно проникають у його думки. Крок за кроком він починає аналізувати кожен спільний момент із Корінн. Що ж правда, а що — ілюзія?

І тут трапляється непередбачуване. Повернувшись додому, він виявляє, що його улюблена дружина зникла. Разом із дітьми Адам кидається на пошуки, при цьому його думки весь час вертаються до слів незнайомки. Що приховувала Корінн? Чому він нічого не помічав усі ці роки? Подивіться серіал, щоб дізнатися. 

Раніше ми писали про те, який детективний серіал наробив галасу вже у 2026 році. Його подивились ледь не усі і залишились задоволені.

Також ми радили подивитись серіал "Ломка", який висвітлює дуже складну і болісну тему. Він розповість про діяльність фармацевтичної компанії Purdue Pharma.

Ксенія Микулець - Редактор
