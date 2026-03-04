Видео
Главная Кино Интересный сериал от Netflix по мотивам реальных событий

Интересный сериал от Netflix по мотивам реальных событий

Дата публикации 4 марта 2026 19:13
Захватывающий сериал от Netflix — почему его стоит посмотреть
Сцена из сериала "Незнакомка". Кадр из видео

Некоторые истории слишком интересны, чтобы быть забытыми. Когда за экранизацию настоящих событий берутся режиссеры мирового уровня, рождается сериал, который цепляет с первого кадра.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Читайте также:

О чем сериал "Незнакомка" (2020)

Это не просто пересказ фактов, а настоящая психологическая драма, заставляющая чувствовать, думать и даже немного бояться за героев. На первый взгляд Адам и Коринн — идеальная пара. У них двое детей, уютный дом в провинциальном городке, выходные с друзьями проходят весело и беззаботно. Кажется, что жизнь просто не может быть лучше.

Но все меняется после одной случайной встречи. Вечер в баре переворачивает спокойный мир Адама с ног на голову. Он знакомится с таинственной незнакомкой. Женщина ничего конкретного не говорит, но настаивает, что ему надо присмотреться к жене, потому что Коринн не та, за кого себя выдает.

Сначала Адам пытается отмахнуться, но сомнения и подозрение медленно, но неотвратимо проникают в его мысли. Шаг за шагом он начинает анализировать каждый совместный момент с Коринн. Что же правда, а что — иллюзия?

И тут случается непредсказуемое. Вернувшись домой, он обнаруживает, что его любимая жена исчезла. Вместе с детьми Адам бросается на поиски, при этом его мысли все время возвращаются к словам незнакомки. Что скрывала Коринн? Почему он ничего не замечал все эти годы? Посмотрите сериал, чтобы узнать.

Ранее мы писали о том, какой детективный сериал наделал шума уже в 2026 году. Его посмотрели чуть ли не все и остались довольны.

Также мы советовали посмотреть сериал "Ломка", который освещает очень сложную и болезненную тему. Он расскажет о деятельности фармацевтической компании Purdue Pharma.

кино сериал Netflix детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
