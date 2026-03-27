Что посмотреть: ИИ выбрал 3 самых увлекательных детективных сериала

Фрагмент из сериала "Охотник за разумом".

Если ищете детективные сериалы, которые буквально не позволят отвести взгляд от экрана, будут держать в напряжении и заставлять разгадывать загадки вместе с героями, вот три варианта, которые точно стоит посмотреть. Их порекомендовал ИИ, когда мы ввели ему соответствующий запрос.

Какие детективные сериалы ИИ советует посмотреть

"Каштановый человечек" (2021)

Тихие пригороды Копенгагена скрывают массу темных тайн. На детской площадке находят тело молодой женщины — без одной руки, а рядом — куклу из каштанов. Такое ощущение, что каждая мелочь здесь имеет значение.

Полицейская Ная Тулин и ее новый напарник Марк Хесс из Интерпола берутся за расследование. Они быстро понимают, что смерть этой женщины может быть связана с убийством дочери известного политика. Сериал захватывает тем, что здесь нет простых ответов, ведь здесь каждый персонаж скрывает что-то свое.

"Чужак" (2020)

Сюжет этого сериала — как головоломка. Человек, которого подозревают в гибели ребенка, имеет алиби на момент преступления. Биометрические данные свидетельствуют против него, но видео доказывает, что в момент трагедии он был в 90 километрах от места происшествия.

Детектив, который ведет дело, постепенно понимает, что что-то здесь явно выходит за рамки обычного. И чем больше он копает, тем яснее, что правда может иметь паранормальный оттенок. Это сериал для тех, кто любит мистическую интригу.

"Охотник за разумом" (2017)

Если хочется посмотреть что-то более психологическое и одновременно жуткое, этот сериал именно для вас. Мы переносимся в конец 70-х годов, когда криминальная психология только начинала свою жизнь.

Молодой агент ФБР Холден Форд вместе с коллегой Биллом Тенчем начинает работать с серийными убийцами. Их задача понять, что движет людьми, которые способны на ужасные поступки, и предсказать следующие шаги преступников.

Сериал не только о жестоких преступлениях. Здесь герои не просто раскрывают преступления — они погружаются в темные закоулки человеческой психики, пытаясь найти свет среди хаоса.

