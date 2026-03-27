Головна Кіно Що подивитись: ШІ обрав 3 найзахопливіші детективні серіали

Що подивитись: ШІ обрав 3 найзахопливіші детективні серіали

Дата публікації: 27 березня 2026 10:02
Що подивитись: ШІ обрав 3 найзахопливіші детективні серіали
Фрагмент з серіалу "Мисливець за розумом". Кадр з відео

Якщо шукаєте детективні серіали, які буквально не дозволять відвести погляд від екрану, триматимуть у напрузі й змушуватимуть розгадувати загадки разом із героями, ось три варіанти, які точно варто подивитися. Їх порекомендував ШІ, коли ми ввели йому відповідний запит.

Новини.LIVE розповість про це більше. 

 Які детективні серіали ШІ радить подивитись

"Каштановий чоловічок" (2021)

Тихі передмістя Копенгагена приховають масу темних таємниць. На дитячому майданчику знаходять тіло молодої жінки — без однієї руки, а поруч — ляльку з каштанів. Таке відчуття, що кожна дрібниця тут має значення.

Поліцейська Ная Тулін і її новий напарник Марк Хесс з Інтерполу беруться за розслідування. Вони швидко розуміють, що смерть цієї жінки може бути пов’язана із вбивством дочки відомого політика. Серіал захоплює тим, що тут немає простих відповідей, адже тут кожен персонаж приховує щось своє.

"Чужак" (2020)

Сюжет цього серіалу — як головоломка. Людина, яку підозрюють у загибелі дитини, має алібі на момент злочину. Біометричні дані свідчать проти нього, але відео доводить, що у момент трагедії він був за 90 кілометрів від місця події.

Детектив, який веде справу, поступово розуміє, що щось тут явно виходить за межі звичайного. І чим більше він копає, тим ясніше, що правда може мати паранормальний відтінок. Це серіал для тих, хто любить містичну інтригу.

"Мисливець за розумом" (2017)

Якщо хочеться подивитися щось більш психологічне і водночас моторошне, цей серіал саме для вас. Ми переносимося у кінець 70-х років, коли кримінальна психологія лише починала своє життя.

Молодий агент ФБР Холден Форд разом із колегою Біллом Тенчем починає працювати з серійними вбивцями. Їхнє завдання зрозуміти, що рухає людьми, які здатні на жахливі вчинки, і передбачити наступні кроки злочинців.

Серіал не тільки про жорстокі злочини. Тут герої не просто розкривають злочини — вони занурюються у темні закутки людської психіки, намагаючись знайти світло серед хаосу.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
