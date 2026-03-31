Кращі детективні серіали на Netflix для фанатів цікавих історій

Фрагмент з серіалу "Падіння дому Ашерів". Кадр з відео

Більшість людей не можуть пройти повз детективну історію. Цей жанр завжди притягує, тому у всьому світі детективи — одні з найбільш продаваних історій, і зрозуміло, чому.

Новини.LIVE обрали кілька історій на Netflix, які справді варто подивитися.

Які детективні серіали на Netflix подивитися

"Падіння дому Ашерів"

Ця історія починається в старовинному особняку, де живе дивна родина — Родеріке та Мадлен Ашер. Вони не просто брати і сестри, а ті, хто володіє великими статками та впливом. Здається, що у них все під контролем, але в якийсь момент таємниці родини швидко виходять назовні. Один за одним починають гинути члени сім’ї, і стає зрозуміло: щось не так. Чи вдасться родині вижити та зберегти свій спосіб життя, як раніше?

"Дівоче серце"

Життя Саші Язар змінюється назавжди після трансплантації серця. Здавалося б, другий шанс на життя — це чудово, але нове серце приносить із собою дивні спогади, які не належать Саші, і здібності, від яких холодніє кров. Вона зустрічається з родиною донора і розуміє, що всі вони щось приховують. Тут психологія змішується з детективом: що правда, а що вигадка? Режисер — Альфонсо Гомес-Рехон.

"Міст"

Іноді детективні історії починаються не в будинку чи лікарні, а просто на мосту. Ересуннський міст, що з’єднує Швецію і Данію, стає місцем страшного вбивства. Жінка знайдена мертвою — її тіло розташоване так, що голова дивиться в бік Швеції, а ноги — у бік Данії. Через відключення світла на мосту поліція спершу нічого не помітила.

Тепер же розслідування ускладнюється: яка країна відповідальна? Два детективи, по одному з кожної держави, змушені працювати разом, щоб знайти винних у цьому злочині.

