4 найпопулярніші серіали від Hulu Original, які варто подивитися

Фрагмент з серіалу "Розповідь служниці". Кадр з відео

Стрімінговий сервіс Hulu Original знову доводить, що вміє інтригувати. В їх історіях є драма, інтрига та персонажі, яких неможливо забути. Кожен серіал — це маленький світ зі своїми правилами, секретами та історіями, що залишаються в голові надовго.

Новини.LIVE розповість про деякі з них.

Розкішні серіали від Hulu Original

11.22.63 (2016)

У центрі сюжету викладач англійської мови, який випадково отримує можливість подорожувати в часі. Він вирішує спробувати зупинити вбивство Джона Кеннеді у 1963 році. Але змінювати минуле виявляється складніше, ніж здається. Час чинить опір, і з’являються емоційні випробування — Джейк закохується у місцеву жінку, а його вибори мають несподівані наслідки. Серіал змушує замислитися про історію, долю та силу особистого вибору.

"Розповідь служниці" (2017)

У Гілеаді, країні на території колишніх США, жінки позбавлені прав і свободи. Їм заборонено вчитися, працювати, висловлювати думку. Найстрашніше, що їх примушують народжувати дітей для багатих командорів. Одні стають прислугою, інші червоними служницями. Серіал не просто показує страхіття диктатури, а змушує замислитися про цінність свободи та людську гідність.

"Вибула" (2022)

Історія Елізабет Голмс, дівчини, яка кинула коледж, але створила технологічну компанію та перевернула медицину. На перший погляд, це успіх, але за ним стоїть шахрайство, жадоба і байдужість до людського життя. Серіал показує злети і падіння сучасної шахрайки, її мотивації та ганебне фіаско, і водночас ставить питання про ціну амбіцій.

"Мердо: смерть у сім’ї" (2025)

Родина Мердо з Південної Кароліни завжди була впливовою і заможною. Алекс Мердо — успішний адвокат, який завжди виграє справи. Але за фасадом успіху ховаються темні таємниці: наркотики, алкоголь, сімейні конфлікти. Коли секрети родини починають спливати, життя змінюється назавжди.

