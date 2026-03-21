Ви не зможете відірватися: серіал, який зараз дивляться всі

Сцена з фільму "Американська історія кохання". Кадр з відео

У 2026 році на екрани вийшов драматичний серіал "Американська історія кохання" від Раяна Мерфі, який розповідає про неймовірну, але коротку історію кохання Джона Кеннеді-молодшого та Керолін Бессетт. Він зараз на піку популярності.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Читайте також:

Вже в першій серії ви потрапляєте в атмосферу 90-х: яскраві костюми, стильні інтер’єри, світла й тіні життя публічних людей. Серіал показує їхню історію від першої зустрічі до весілля в 1996 році і, на жаль, до трагічної загибелі в авіакатастрофі 1999 року. Це не просто хроніка подій, це занурення в їхній світ, їхні мрії, конфлікти та радощі.

Акторський склад

Головні ролі виконали:

Пол Ентоні Келлі — Джон Ф. Кеннеді-молодший, харизматичний та затятий холостяк, який жив у світі, де суспільство пильно спостерігає за кожним кроком.

Сара Піджон — Керолін Бессетт, незалежна, впевнена у собі жінка, яка звикла все робити сама.

Разом вони створюють неймовірну динаміку, де кожен жест, кожне слово важить. Серіал не просто розповідає про факти, він показує внутрішній світ пари: їхні мрії, суперечки, маленькі радості й великі конфлікти. Ви побачите, як важко буває поєднати особисте життя з пильною увагою всього світу.

Враження глядачів

Перші відгуки в мережі – суцільний захват:

"Ваууу! Так і знала, що знайду цей серіал! Дивлюся українською — кайф!".

"Музика просто неймовірна… PM Dawn — Set adrift on Memory Bliss – чистий кайф".

– чистий кайф". "Образи, інтер’єри, сезон… все вогонь! І сама історія кохання зачіпає до глибини серця. Прикро, що так закінчилося".

"Перша серія — це і візуальна, і музична насолода".

Де дивитися в Україні

Прем'єра відбулася 12 лютого 2026 року на каналі FX і стрімінгу Hulu. Для глядачів в Україні доступний на Disney+. Якщо ви любите красиві історії кохання, драми з реальним життям та стильну атмосферу 90-х — "Американська історія кохання" точно для вас.

