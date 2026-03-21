Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Ви не зможете відірватися: серіал, який зараз дивляться всі

Ви не зможете відірватися: серіал, який зараз дивляться всі

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 17:28
Ви не зможете відірватися: серіал, який зараз дивляться всі
Сцена з фільму "Американська історія кохання". Кадр з відео

У 2026 році на екрани вийшов драматичний серіал "Американська історія кохання" від Раяна Мерфі, який розповідає про неймовірну, але коротку історію кохання Джона Кеннеді-молодшого та Керолін Бессетт. Він зараз на піку популярності.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше. 

Читайте також:

Який серіал зараз в усіх на слуху

Вже в першій серії ви потрапляєте в атмосферу 90-х: яскраві костюми, стильні інтер’єри, світла й тіні життя публічних людей. Серіал показує їхню історію від першої зустрічі до весілля в 1996 році і, на жаль, до трагічної загибелі в авіакатастрофі 1999 року. Це не просто хроніка подій, це занурення в їхній світ, їхні мрії, конфлікти та радощі.

Акторський склад

Головні ролі виконали:

  • Пол Ентоні Келлі — Джон Ф. Кеннеді-молодший, харизматичний та затятий холостяк, який жив у світі, де суспільство пильно спостерігає за кожним кроком.
  • Сара Піджон — Керолін Бессетт, незалежна, впевнена у собі жінка, яка звикла все робити сама.

Разом вони створюють неймовірну динаміку, де кожен жест, кожне слово важить. Серіал не просто розповідає про факти, він показує внутрішній світ пари: їхні мрії, суперечки, маленькі радості й великі конфлікти. Ви побачите, як важко буває поєднати особисте життя з пильною увагою всього світу.

Враження глядачів

Перші відгуки в мережі – суцільний захват:

  • "Ваууу! Так і знала, що знайду цей серіал! Дивлюся українською — кайф!".
  • "Музика просто неймовірна… PM Dawn — Set adrift on Memory Bliss – чистий кайф".
  • "Образи, інтер’єри, сезон… все вогонь! І сама історія кохання зачіпає до глибини серця. Прикро, що так закінчилося".
  • "Перша серія — це і візуальна, і музична насолода".

Де дивитися в Україні

Прем'єра відбулася 12 лютого 2026 року на каналі FX і стрімінгу Hulu. Для глядачів в Україні доступний на Disney+. Якщо ви любите красиві історії кохання, драми з реальним життям та стильну атмосферу 90-х — "Американська історія кохання" точно для вас.

фільм серіал історія взаємин кохання драма
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації