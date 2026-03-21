Вы не сможете оторваться: сериал, который сейчас смотрят все

Сцена из фильма "Американская история любви". Кадр из видео

В 2026 году вышел драматический сериал "Американская история любви" от Райана Мерфи, в котором описывается знаменитая история любви Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. Новинку 2026 года уже активно обсуждают в соцсетях.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Какой сериал сейчас у всех на слуху

Уже в первой серии вы попадаете в атмосферу 90-х: яркие костюмы, стильные интерьеры, свет и тени жизни публичных людей. Сериал показывает их историю от первой встречи до свадьбы в 1996 году и, к сожалению, до трагической гибели в авиакатастрофе в 1999 году. Это не просто хроника событий, это погружение в их мир, их мечты, конфликты и радости.

Актерский состав

Главные роли исполнили:

Пол Энтони Келли — Джон Ф. Кеннеди-младший, харизматичный и ярый холостяк, который жил в мире, где общество пристально наблюдает за каждым шагом.

Сара Пиджон — Кэролин Бессетт, независимая, уверенная в себе женщина, которая привыкла все делать сама.

Вместе они создают невероятную динамику, где каждый жест, каждое слово имеет вес. Сериал не просто рассказывает о фактах, он показывает внутренний мир пары: их мечты, споры, маленькие радости и большие конфликты. Вы увидите, как трудно бывает совместить личную жизнь с пристальным вниманием всего мира.

Впечатления зрителей

Первые отзывы в сети — сплошной восторг:

"Вауууу! Так и знала, что найду этот сериал! Смотрю на украинском — кайф!".

"Музыка просто невероятная... PM Dawn — Set adrift on Memory Bliss — чистый кайф".

— чистый кайф". "Образы, интерьеры, сезон... все огонь! И сама история любви затрагивает до глубины сердца. Обидно, что так закончилось".

"Первая серия — это и визуальное, и музыкальное наслаждение".

Где смотреть в Украине

Премьера состоялась 12 февраля 2026 года на канале FX и стриминге Hulu. Для зрителей в Украине доступен на Disney+. Если вы любите красивые истории любви, драмы с реальной жизнью и стильную атмосферу 90-х — "Американская история любви" точно для вас.

Ранее мы писали о том, какие ромкомы 2000-х стоит пересмотреть. Истории, от которых до сих пор замирает сердце.

Также мы делились подборкой увлекательных украинских мелодрам. В них рассказывается о людях, которые несмотря на обстоятельства, продолжают верить в любовь.