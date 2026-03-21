Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Вы не сможете оторваться: сериал, который сейчас смотрят все

Вы не сможете оторваться: сериал, который сейчас смотрят все

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 17:28
Сцена из фильма "Американская история любви". Кадр из видео

В 2026 году вышел драматический сериал "Американская история любви" от Райана Мерфи, в котором описывается знаменитая история любви Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт. Новинку 2026 года уже активно обсуждают в соцсетях.

Новини.LIVE расскажет об этом сериале больше.

Уже в первой серии вы попадаете в атмосферу 90-х: яркие костюмы, стильные интерьеры, свет и тени жизни публичных людей. Сериал показывает их историю от первой встречи до свадьбы в 1996 году и, к сожалению, до трагической гибели в авиакатастрофе в 1999 году. Это не просто хроника событий, это погружение в их мир, их мечты, конфликты и радости.

Актерский состав

Главные роли исполнили:

  • Пол Энтони Келли — Джон Ф. Кеннеди-младший, харизматичный и ярый холостяк, который жил в мире, где общество пристально наблюдает за каждым шагом.
  • Сара Пиджон — Кэролин Бессетт, независимая, уверенная в себе женщина, которая привыкла все делать сама.

Вместе они создают невероятную динамику, где каждый жест, каждое слово имеет вес. Сериал не просто рассказывает о фактах, он показывает внутренний мир пары: их мечты, споры, маленькие радости и большие конфликты. Вы увидите, как трудно бывает совместить личную жизнь с пристальным вниманием всего мира.

Впечатления зрителей

Первые отзывы в сети — сплошной восторг:

  • "Вауууу! Так и знала, что найду этот сериал! Смотрю на украинском — кайф!".
  • "Музыка просто невероятная... PM Dawn — Set adrift on Memory Bliss — чистый кайф".
  • "Образы, интерьеры, сезон... все огонь! И сама история любви затрагивает до глубины сердца. Обидно, что так закончилось".
  • "Первая серия — это и визуальное, и музыкальное наслаждение".

Где смотреть в Украине

Премьера состоялась 12 февраля 2026 года на канале FX и стриминге Hulu. Для зрителей в Украине доступен на Disney+. Если вы любите красивые истории любви, драмы с реальной жизнью и стильную атмосферу 90-х — "Американская история любви" точно для вас.

Ранее мы писали о том, какие ромкомы 2000-х стоит пересмотреть. Истории, от которых до сих пор замирает сердце.

Также мы делились подборкой увлекательных украинских мелодрам. В них рассказывается о людях, которые несмотря на обстоятельства, продолжают верить в любовь.

кино сериал история взаимоотношений любовь драма
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации