Головна Кіно Фантастичні серіали про подорожі в часі з захопливими сюжетами

Дата публікації: 23 березня 2026 17:00
Фрагмент з серіалу "Час диявола". Кадр з відео

Сюжети про подорожі в часі завжди манили глядачів. Парадокси минулого, загадкові петлі часу та несподівані повороти роблять такі історії справжніми шедеврами в жанрі фантастики. 

Новини.LIVE обрали серіали, де кожна історія — це лабіринт таємниць, небезпек і справжніх людських емоцій.

Читайте також:

Кращі серіали в жанрі фантастика

"Проєкт Лазар" (2016)

Марк — молодий чоловік, який отримав смертельний діагноз. Замість того, щоб погодитись із неминучим, він обирає ризикований шлях: заморозити своє тіло, щоб уникнути смерті. І ось через 70 років його розморожують у світі, який вже не має нічого спільного з тим, що він залишив. Технології змінили життя, міста, людей. Марк прокидається, і з першого дня розуміє, що йому доведеться пристосовуватися до життя в новому світі.

"Час диявола" (2022)

Люсі — мати-одиначка, чиє життя постійно крутиться між буденністю і кошмарами. Щоночі о третій ранку вона прокидається і не розуміє, чому. Її син Айзек здається байдужим до всього, що турбує матір. Тим часом у місті коїться щось зле, і головним підозрюваним стає чоловік із темним минулим, який має дивний зв’язок із Люсі. 

"За межами" (2022)

Роял Ебботт, голова великої родини власників ранчо, звик жити за чіткими правилами. Але життя має на нього власні плани: постійні родинні конфлікти, боротьба за землю та зникнення Ребекки, дружини його сина Перрі, перевертають його звичний порядок. І тут з’являється Отем — загадкова дівчина, яка теж має таємницю. Зрештою кожен день перетворюється на випробування для головного героя.

Раніше ми писали про те, що чекати від 2 сезону "Монарх: Спадщина монстрів". Творці пообіцяли здивувати фанатів, що і зробили. Продовження серіалу вийшло 27 лютого 2026 року.

Також ми повідомляли, чи варто очікувати продовження "Матриці". З'явились перші подробиці з цього приводу.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Реклама

