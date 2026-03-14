Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Що чекати у 2 сезоні "Монарх: Спадщина монстрів" — нові сюрпризи

Що чекати у 2 сезоні "Монарх: Спадщина монстрів" — нові сюрпризи

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 09:52
2 сезон "Монарх: Спадщина монстрів" — що цікавого підготували для глядачів
Фрагмент з серіалу "Монарх: Спадщина монстрів". Кадр з відео

Після приголомшливого фіналу першого сезону фанати з нетерпінням чекали на продовження історії таємничої організації "Монарх". Другий сезон серіалу однозначно не розчарував новими поворотами сюжету.

Новини.LIVE розповість про цей серіал більше.

Реклама
Читайте також:

Чому варто подивитись 2 сезон серіалу "Монарх: Спадщина монстрів"

Як і в першому сезоні, сюжет розгортається в декількох часових лініях. Події охоплюють як 1950-ті роки — час створення корпорації "Монарх", яка досліджує таких монстрів, як Ґодзілла і Кінг-Конг, — так і сучасність після фіналу фільму "Ґодзілла" (2014). 

Другий сезон стартував 27 лютого 2026 року. Він включає десять епізодів, що виходитимуть щотижня, тримаючи глядачів у напрузі. Центральна історія розгортається навколо братів і сестер Кейт та Кентаро Ранд, які шукають свого зниклого батька та розкривають його зв’язок із "Монархом". Паралельно ми спостерігаємо історію двох поколінь раніше: Білл Ранда та Кейко Мура, які, об’єднавшись з Лі Шоу, закладають фундамент для майбутніх подій.

На Острові Черепа ми зустрічаємо Кінг-Конга і вперше бачимо нового титана — Титан X. Він на свободі, і його потрібно зупинити до чергового Дня G. Але на цьому пригоди не закінчуються: до монстрів, з якими доведеться боротися "Монарху" та "Апексу", додаються ще нові гіганти, і фанатам гарантовано кілька несподіванок, які точно підірвуть інтернет і підготують до майбутніх приквелів та продовжень франшизи.

Особливо варто відзначити сюжетну лінію з флешбеками. Вони дають можливість глибше зрозуміти відносини Білла, Лі та Кейко, а також їхній складний любовний трикутник. Це додає серіалу не лише видовищності, а й емоційного шару, роблячи історію живою та людяною, навіть серед битв із гігантами.

Другий сезон "Монарх: Наследие монстров" обіцяє стати яскравим продовженням франшизи: тут є і неймовірні монстри, і драматичні родинні історії, і хвилюючі таємниці минулого.

Раніше ми писали про те, що за вийде фільм в дусі "Гри престолів". Тож фанатів очікує ще одна історія про Вестерос, але цього разу її покажуть на великому екрані.

Також ми повідомляли про популярні фентезі серіали, що вийшли цього року. З них два про історичні події для фанатів минулих епох.

фільм серіал продовження фантастика
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації