Список найкращих фентезі серіалів 2026 року — що подивитись

3 головних фентезі серіали 2026, які не можна пропустити
Останні рейтинги стримінгових платформ показують цікаву тенденцію: глядачі масово повертаються до фентезі. Світ магії, легенд і вигаданих королівств знову опинився у центрі уваги. Саме тому великі платформи вкладають у такі фільми та серіали мільйони. І, схоже, ця хвиля тільки набирає обертів.
Новини.LIVE зібрали кілька нових фентезі серіалів, про які зараз активно говорять у світі кіно.
Які фентезі серіали 2026 року подивитись
"Лицар сімох королівств"
Події цього серіалу розгортаються задовго до історії, яку ми бачили у "Грі престолів". Головний герой — лицар Дункан Високий. Разом зі своїм юним щитоносцем Еґгом він мандрує Вестеросом, де кожен день може принести нову небезпеку.
У той час династія Таргарієнів усе ще тримає владу, а дракони ще не стали лише легендами. На перший погляд це історія про подорожі двох людей, але поступово вона відкриває значно глибший світ — із політичними інтригами, боротьбою за владу та подіями, що зрештою приведуть до відомої війни, яку називатимуть Танцем драконів.
"Диво-чоловік"
Іноді історії супергероїв починаються зовсім не з подвигів. Саймон Вільямс — актор, який роками намагається знайти своє місце в індустрії. Прослуховування, другорядні ролі, постійні відмови — усе це давно стало для нього звичним. Все змінюється після несподіваної зустрічі з Тревором Слеттері — колишньою знаменитістю, яка добре знає, як працює кіносвіт. Саме він повідомляє Саймону новину: один відомий режисер запускає новий фільм про Диво-людину. Ця розмова стає для героя шансом, який може перевернути його життя. Але разом із можливостями з’являються і нові виклики.
"Цикл Пендрагона: становлення Мерліна"
Цей серіал повертає глядачів до легенд про короля Артура, але робить це з іншого боку. Події відбуваються у часи, коли Римська імперія вже занепала, а Британія опинилася на межі хаосу. Головний герой — Мерлін, який у цій історії ще далекий від образу могутнього чарівника з легенд. Він бард, людина, що намагається знайти своє місце у світі, який швидко змінюється.
