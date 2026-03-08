Відео
Головна Кіно 3 головних фентезі серіали 2026, які не можна пропустити

3 головних фентезі серіали 2026, які не можна пропустити

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 13:55
Список найкращих фентезі серіалів 2026 року — що подивитись
Фрагменти з серіалу "Лицар сімох королівств". Колаж: Новини.LIVE

Останні рейтинги стримінгових платформ показують цікаву тенденцію: глядачі масово повертаються до фентезі. Світ магії, легенд і вигаданих королівств знову опинився у центрі уваги. Саме тому великі платформи вкладають у такі фільми та серіали мільйони. І, схоже, ця хвиля тільки набирає обертів.

Новини.LIVE зібрали кілька нових фентезі серіалів, про які зараз активно говорять у світі кіно.

Читайте також:

Які фентезі серіали 2026 року подивитись

"Лицар сімох королівств"

Події цього серіалу розгортаються задовго до історії, яку ми бачили у "Грі престолів". Головний герой — лицар Дункан Високий. Разом зі своїм юним щитоносцем Еґгом він мандрує Вестеросом, де кожен день може принести нову небезпеку.

У той час династія Таргарієнів усе ще тримає владу, а дракони ще не стали лише легендами. На перший погляд це історія про подорожі двох людей, але поступово вона відкриває значно глибший світ — із політичними інтригами, боротьбою за владу та подіями, що зрештою приведуть до відомої війни, яку називатимуть Танцем драконів.

"Диво-чоловік"

Іноді історії супергероїв починаються зовсім не з подвигів. Саймон Вільямс — актор, який роками намагається знайти своє місце в індустрії. Прослуховування, другорядні ролі, постійні відмови — усе це давно стало для нього звичним. Все змінюється після несподіваної зустрічі з Тревором Слеттері — колишньою знаменитістю, яка добре знає, як працює кіносвіт. Саме він повідомляє Саймону новину: один відомий режисер запускає новий фільм про Диво-людину. Ця розмова стає для героя шансом, який може перевернути його життя. Але разом із можливостями з’являються і нові виклики.

"Цикл Пендрагона: становлення Мерліна"

Цей серіал повертає глядачів до легенд про короля Артура, але робить це з іншого боку. Події відбуваються у часи, коли Римська імперія вже занепала, а Британія опинилася на межі хаосу. Головний герой — Мерлін, який у цій історії ще далекий від образу могутнього чарівника з легенд. Він бард, людина, що намагається знайти своє місце у світі, який швидко змінюється.

Раніше ми писали про те, які серіали з легкістю можна подивитись всього за один вечір. Ці інтригуючі історії не захочеться ставити на паузу.

Також ми повідомляли про культові серіали в жанрі жахів. Підійдуть навіть найвибагливішим кіноманам.

серіал добірка фантастика "Лицар семи королівств"
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
