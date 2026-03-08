Видео
Интересные фэнтези сериалы 2026, что обязательно нужно посмотреть

Интересные фэнтези сериалы 2026, что обязательно нужно посмотреть

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 13:55
Лучшие фэнтези сериалы 2026 года — что можно посмотреть
Фрагменты из сериала "Рыцарь семи королевств". Коллаж: Новини.LIVE

Последние рейтинги стриминговых платформ показывают, что зрители снова возвращаются к фэнтези. Вымышленные миры снова в центре внимания. Именно поэтому крупные платформы вкладывают в такие фильмы и сериалы миллионы. И, похоже, эта тенденция только набирает обороты.

Новини.LIVE собрали несколько новых фэнтези сериалов, о которых сейчас активно говорят в мире кино.

Читайте также:

Какие фэнтези сериалы 2026 года посмотреть

"Рыцарь семи королевств"

События этого сериала разворачиваются задолго до истории, которую мы видели в "Игре престолов". Главный герой — рыцарь Дункан Высокий. Вместе со своим юным щитоносцем Эггом он путешествует по Вестеросу, где каждый день может принести новую опасность.

В то время династия Таргариенов все еще держит власть, а драконы еще не стали лишь легендами. На первый взгляд это история о путешествиях двух людей, но постепенно она открывает значительно более глубокий мир — с политическими интригами, борьбой за власть и событиями, которые в конце концов приведут к известной войне, которую будут называть Танцем драконов.

"Чудо-человек"

Иногда истории супергероев начинаются вовсе не с подвигов. Саймон Уильямс — актер, который годами пытается найти свое место в индустрии. Прослушивания, второстепенные роли, постоянные отказы — все это давно стало для него привычным. Все меняется после неожиданной встречи с Тревором Слеттери — бывшей знаменитостью, которая хорошо знает, как работает киномир. Именно он сообщает Саймону новость: один известный режиссер запускает новый фильм о Чудо-человеке. Этот разговор становится для героя шансом, который может перевернуть его жизнь. Но вместе с возможностями появляются и новые вызовы.

"Цикл Пендрагона: становление Мерлина"

Этот сериал возвращает зрителей к легендам о короле Артуре, но делает это с другой стороны. События происходят во времена, когда Римская империя уже пришла в упадок, а Британия оказалась на грани хаоса. Главный герой — Мерлин, который в этой истории еще далек от образа могущественного волшебника из легенд. Он бард, человек, пытающийся найти свое место в быстро меняющемся мире.

Ранее мы писали о том, какие сериалы с легкостью можно посмотреть всего за один вечер. Эти интригующие истории не захочется ставить на паузу.

Также мы сообщали о культовых сериалах в жанре ужасов. Подойдут даже самым требовательным киноманам.

сериал подборка фантастика "Рыцарь семи королевств"
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
