Главная Кино 4 лучших мини-сериала на вечер — не отпустят до финала

4 лучших мини-сериала на вечер — не отпустят до финала

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 17:09
4 мини-сериала, которые смотрят за один вечер — увлекательные истории
Фрагменты из сериалов. Коллаж: Новини.LIVE

Формат мини-сериала идельно подойдет тем, кто ценит свое время. Не придется годами ждать нового сезона или финала истории. Тем не менее, в таких лентах каждая серия — это маленький кусочек пазла, потому они так интересны.

Новини.LIVE отобрали четыре проекта, которые точно не оставят вас равнодушными.

Лучшие мини-сериалы для просмотра на вечер

"Побег из тюрьмы Даннемора"

В тюрьме для особо опасных преступников надзирательница Тилли Митчелл заводит роман сразу с двумя заключенными. Ричард Мэтт давно мечтал сбежать, и наконец у него появляется шанс. Вместе с Дэвидом Светом они очаровывают Тилли, а она соглашается помочь. Это не просто побег — это психологическая игра, где каждый шаг может стоить жизни.

"Это грех"

Лондон, 1980-е. Трое друзей — Ричи, Роско и Колин — покидают родной город, чтобы покорить столицу. Они мечтают о карьере, свободе и любви, но жизнь оказывается гораздо жестче. Они сталкиваются со СПИДом, который тогда был неизлечимой болезнью. Герои просто хотели найти свое место в мире, но им приходится нести наказание за свои слабости.

"Острые предметы"

Камилла Прикер — журналистка из Чикаго, которая мечтает о больших материалах и карьерном росте. Когда ее отправляют в родной городок расследовать серию убийств девочек, многое меняется. Возвращение домой заставляет Камиллу столкнуться не только с опасным преступлением, но и с собственным прошлым и семейными травмами.

Каждая серия погружает зрителя в темноту маленького городка, где за приветливыми улыбками скрываются страшные тайны.

"Вейко"

Этот мини-сериал основан на реальных событиях в Вейко, Техас, весной 1993 года. ФБР получает информацию о сектантах на ранчо Маунт-Кармел, которые якобы хранят оружие. Когда агенты приходят проверять, ситуация накаляется — начинается перестрелка, которая перерастает в 51-дневную осаду. Во время нее погибают 4 федеральных агента и 82 члена секты, включая детей.

Сериал показывает, как идеология и страх могут превратить людей во врагов, а трагедия становится историей, которую трудно забыть.

кино сериал мини-сериал детективные сериалы подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
