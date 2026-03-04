Ідеальний формат — 4 мінісеріали, які дивляться за один вечір

Фрагменти з серіалів. Колаж: Новини.LIVE

Формат мінісеріалу — справжній порятунок для тих, хто цінує свій час. Тут немає багатосезонних розтягнутих історій, але вони тримають в напрузі від початку до кінця. В таких стрічках кожна серія — це маленький шматочок пазлу.

Новини.LIVE відібрали чотири проєкти, які точно не залишать вас байдужими.

Кращі мінісеріали для перегляду на вечір

"Втеча з в'язниці Даннемора"

У в’язниці для особливо небезпечних злочинців наглядачка Тіллі Мітчелл заводить роман одразу з двома ув’язненими. Річард Метт давно мріяв втекти, і нарешті у нього з’являється шанс. Разом з Девідом Світло вони зачаровують Тіллі, а вона погоджується допомогти. Це не просто втеча — це психологічна гра, де кожен крок може коштувати життя.

"Це гріх"

Лондон, 1980-ті. Троє друзів — Річі, Роско та Колін — залишають рідне місто, щоб підкорити столицю. Вони мріють про кар’єру, свободу і кохання, але життя виявляється набагато жорсткішим. Вони зіштовхуються зі СНІДом, який тоді був невиліковною хворобою. Герої просто хотіли знайти своє місце у світі, але їм доводиться нести покарання за свої слабкості.

"Гострі предмети"

Камілла Прікер — журналістка з Чикаго, яка мріє про великі матеріали і кар’єрний ріст. Коли її відправляють у рідне містечко розслідувати серію вбивств дівчаток, багато чого змінюється. Повернення додому змушує Каміллу зіткнутися не лише з небезпечним злочином, а й із власним минулим та сімейними травмами.

Кожна серія занурює глядача у темряву маленького містечка, де за привітними посмішками ховаються страшні таємниці.

"Вейко"

Цей мінісеріал заснований на реальних подіях у Вейко, Техас, навесні 1993 року. ФБР отримує інформацію про сектантів на ранчо Маунт-Кармел, які нібито зберігають зброю. Коли агенти приходять перевіряти, ситуація загострюється — починається перестрілка, яка переростає у 51-денну облогу. Під час неї гинуть 4 федеральні агенти та 82 члени секти, включно з дітьми.

Серіал показує, як ідеологія та страх можуть перетворити людей на ворогів, а трагедія стає історією, яку важко забути.

