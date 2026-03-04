Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 4 мінісеріали, які неможливо поставити на паузу — на один вечір

4 мінісеріали, які неможливо поставити на паузу — на один вечір

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 17:09
Ідеальний формат — 4 мінісеріали, які дивляться за один вечір
Фрагменти з серіалів. Колаж: Новини.LIVE

Формат мінісеріалу — справжній порятунок для тих, хто цінує свій час. Тут немає багатосезонних розтягнутих історій, але вони тримають в напрузі від початку до кінця. В таких стрічках кожна серія — це маленький шматочок пазлу.

Новини.LIVE відібрали чотири проєкти, які точно не залишать вас байдужими.

Реклама
Читайте також:

Кращі мінісеріали для перегляду на вечір

"Втеча з в'язниці Даннемора"

У в’язниці для особливо небезпечних злочинців наглядачка Тіллі Мітчелл заводить роман одразу з двома ув’язненими. Річард Метт давно мріяв втекти, і нарешті у нього з’являється шанс. Разом з Девідом Світло вони зачаровують Тіллі, а вона погоджується допомогти. Це не просто втеча — це психологічна гра, де кожен крок може коштувати життя.

"Це гріх"

Лондон, 1980-ті. Троє друзів — Річі, Роско та Колін — залишають рідне місто, щоб підкорити столицю. Вони мріють про кар’єру, свободу і кохання, але життя виявляється набагато жорсткішим. Вони зіштовхуються зі СНІДом, який тоді був невиліковною хворобою. Герої просто хотіли знайти своє місце у світі, але їм доводиться нести покарання за свої слабкості. 

"Гострі предмети"

Камілла Прікер — журналістка з Чикаго, яка мріє про великі матеріали і кар’єрний ріст. Коли її відправляють у рідне містечко розслідувати серію вбивств дівчаток, багато чого змінюється. Повернення додому змушує Каміллу зіткнутися не лише з небезпечним злочином, а й із власним минулим та сімейними травмами.

Кожна серія занурює глядача у темряву маленького містечка, де за привітними посмішками ховаються страшні таємниці.

"Вейко"

Цей мінісеріал заснований на реальних подіях у Вейко, Техас, навесні 1993 року. ФБР отримує інформацію про сектантів на ранчо Маунт-Кармел, які нібито зберігають зброю. Коли агенти приходять перевіряти, ситуація загострюється — починається перестрілка, яка переростає у 51-денну облогу. Під час неї гинуть 4 федеральні агенти та 82 члени секти, включно з дітьми.

Серіал показує, як ідеологія та страх можуть перетворити людей на ворогів, а трагедія стає історією, яку важко забути.

Раніше ми писали про розкішні серіали про сильних жінок. Найкращі драми, які варто подивитись.

Також ми повідомляли про захопливі мінісеріали, що були зняті на реальних подіях. Кожен серіал вражає розвитком подій та фіналом.

фільм серіал міні-серіал детективні серіали добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації