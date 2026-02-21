5 серіалів, що можна переглянути за вечір — добірка для відпочинку

Герой серіалу "Патрік Мелроуз". Кадр з відео

Не завжди є час на довгі серіали, але вечір можна провести цікаво, переглянувши мінісеріали. Ось п’ять історій, які можна подивитися за один вечір.

Новини.LIVE розповість більше про них.

Реклама

Читайте також:

Які мінісеріали варто подивитись

"Усюди жевріють пожежі"

Місіс Річардсон звикла жити за власними правилами, і її світ здається впорядкованим. Але приїзд Міа Уоррен з донькою-підлітком змінює все в житті обох.

"Втеча з в’язниці Даннемора"

У в’язниці для небезпечних злочинців закручується інтрига. Наглядачка Тіллі Мітчелл одночасно заводить роман із двома ув’язненими, які бачать в цьому шанс на втечу. Разом з другом Девідом вони намагаються використати для цього її почуття.

"Патрік Мелроуз"

Патрік має все матеріальне, але минуле не дає спокою. Жорстокий батько, холодна мати, алкоголь і самотність — усе це тягне його вниз. Смерть батька стає ще одним випробовуванням для головного героя. Йому доведеться переглянути власні цінності.

"Мейр з Істтауна"

Колись зірка шкільної баскетбольної команди, тепер детективка, мати й бабуся. Втрата сина, конфлікти з донькою та онуком, наркозалежність невістки — життя Мейр складне. Коли трапляється нове вбивство, їй доводиться ще й поєднувати роботу з родинними проблемами. Саме тому кожна серія тримає в напрузі.

"Знищення"

Грейс Сакс мала все, що хотіла — чудову сім’ю та перспективну кар’єру. Але одного дня чоловік зникає, після чого її життя кардинально змінюється. Вона змушена розплутувати таємниці, з якими не готова була стикнутися.

Раніше ми писали про те, який детективний мінісеріал з Крісом Евансом приємно вразив цікавою розв'язкою.

Також ми повідомляли про мінісеріал з інтригуючим сюжетом, фінал якого вразить.