5 серіалів, що можна переглянути за вечір — добірка для відпочинку

Готуйте попкорн — 5 мінісеріалів, що можна переглянути за вечір
Не завжди є час на довгі серіали, але вечір можна провести цікаво, переглянувши мінісеріали. Ось п’ять історій, які можна подивитися за один вечір.
Новини.LIVE розповість більше про них.
Які мінісеріали варто подивитись
"Усюди жевріють пожежі"
Місіс Річардсон звикла жити за власними правилами, і її світ здається впорядкованим. Але приїзд Міа Уоррен з донькою-підлітком змінює все в житті обох.
"Втеча з в’язниці Даннемора"
У в’язниці для небезпечних злочинців закручується інтрига. Наглядачка Тіллі Мітчелл одночасно заводить роман із двома ув’язненими, які бачать в цьому шанс на втечу. Разом з другом Девідом вони намагаються використати для цього її почуття.
"Патрік Мелроуз"
Патрік має все матеріальне, але минуле не дає спокою. Жорстокий батько, холодна мати, алкоголь і самотність — усе це тягне його вниз. Смерть батька стає ще одним випробовуванням для головного героя. Йому доведеться переглянути власні цінності.
"Мейр з Істтауна"
Колись зірка шкільної баскетбольної команди, тепер детективка, мати й бабуся. Втрата сина, конфлікти з донькою та онуком, наркозалежність невістки — життя Мейр складне. Коли трапляється нове вбивство, їй доводиться ще й поєднувати роботу з родинними проблемами. Саме тому кожна серія тримає в напрузі.
"Знищення"
Грейс Сакс мала все, що хотіла — чудову сім’ю та перспективну кар’єру. Але одного дня чоловік зникає, після чого її життя кардинально змінюється. Вона змушена розплутувати таємниці, з якими не готова була стикнутися.
