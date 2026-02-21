Видео
Готовьте попкорн — 5 мини-сериалов, которые можно посмотреть за вечер

Готовьте попкорн — 5 мини-сериалов, которые можно посмотреть за вечер

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 11:56
5 сериалов, которые можно посмотреть за вечер — подборка для отдыха
Герой сериала "Патрик Мелроуз". Кадр из видео

Не всегда есть время на длинные сериалы, но вечер можно провести интересно, просмотрев мини-сериалы. Вот пять историй, которые можно посмотреть за один вечер.

Новини.LIVE расскажет о них больше.

Какие мини-сериалы стоит посмотреть

"Повсюду тлеют пожары"

Миссис Ричардсон привыкла жить по собственным правилам, и ее мир кажется упорядоченным. Но приезд Миа Уоррен с дочерью-подростком меняет все в жизни обеих.

"Побег из тюрьмы Даннемора"

В тюрьме для опасных преступников закручивается интрига. Надзирательница Тилли Митчелл одновременно заводит роман с двумя заключенными, которые видят в этом шанс на побег. Вместе с другом Дэвидом они пытаются использовать для этого ее чувства.

"Патрик Мелроуз"

Патрик имеет все материальное, но прошлое не дает покоя. Жестокий отец, холодная мать, алкоголь и одиночество — все это тянет его вниз. Смерть отца становится еще одним испытанием для главного героя. Ему приходится пересмотреть собственные ценности.

"Мейр из Исттауна"

Когда-то звезда школьной баскетбольной команды, теперь детектив, мать и бабушка. Потеря сына, конфликты с дочерью и внуком, наркозависимость невестки — жизнь Мейр сложная. Когда случается новое убийство, ей приходится еще и совмещать работу с семейными проблемами. Именно поэтому каждая серия держит в напряжении.

"Уничтожение"

Грейс Сакс имела все, что хотела — прекрасную семью и перспективную карьеру. Но однажды муж исчезает, после чего ее жизнь кардинально меняется. Она вынуждена распутывать тайны, с которыми не готова была столкнуться.

кино сериал мини-сериал детективные сериалы подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
