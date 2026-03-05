Видео
Главная Кино Спустя 4 года — какой сериал может получить продолжение

Спустя 4 года — какой сериал может получить продолжение

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 14:28
Популярный сериал вернется через 4 года — новый сезон уже в работе
Звездный состав сериала "Орвилл". Кадр из видео

Фанаты космической одиссеи "Орвилл" должна порадовать новость о том, что сериал, создателем которого является Сет Макфарлейн, может получить четвертый сезон. Пока что окончательного подтверждения нет, но сценарий уже готов, а значит осталось только немного подождать.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Реклама
Читайте также:

Будет ли продолжение сериала "Орвилл"

"Честно говоря, сценарий четвертого сезона уже написан", — рассказывает Макфарлейн, — "Вопрос лишь в том, когда мы сможем сесть и снять его".

Над новыми эпизодами работала команда сценаристов "Орвилла", и они подготовили 10 историй для потенциального продолжения. Однако, как отмечает сам Макфарлейн, его насыщенный график и другие проекты откладывают старт производства.

"Все зависит от меня", — говорит он. "Когда найду год, чтобы полностью посвятить его сериалу, съемки стартуют. Мы готовы к этому".

Напомним, "Орвилл" стартовал на Fox в 2017 году. Действие сериала разворачивается в 25 веке и рассказывает о приключениях экипажа космического корабля USS Orville под руководством капитана Эда Мерсера (Макфарлейн). В третьем сезоне, который вышел на Hulu в июне 2022-го, появились Адрианна Палики, Пенни Джонсон Джеральд, Скотт Граймс, Питер Мейкон, Джессика Зор и Энн Уинтерс.

Но несмотря на энтузиазм создателей, вопрос возвращения актеров остается открытым. Палики, например, уже заявила, что вряд ли вернется к роли командира Келли Грейсон в четвертом сезоне из-за сложностей в графике и длинных перерывов между съемками.

Макфарлейн же не раз подчеркивал, что сериал не завершен и что будущее "Орвилла" зависит от реакции зрителей. "Это большой знак вопроса, но все реально", — отмечал он.

Для тех, кто любит космос, юмор и увлекательные истории, это означает одно, что надежда жива. И если все сложится, USS Orville снова отправится в космическое путешествие.

Ранее мы писали о том, какие сериалы когда-то собирали миллионы зрителей у телевизоров. Они, можно сказать, стали культовыми.

Также мы сообщали, какая новая героиня должна появиться в новом сезоне "Венздей". Это известная актриса, которая полюбилась большинству благодаря сериалу "Очень странные дела".

