Сиквел "Соника" 2026 – что известно о новой части франшизы

Еж Соник. Кадр из видео

Франшиза "Еж Соник" не собирается останавливаться на достигнутом. На днях режиссер Джефф Фаулер лично объявил в социальных сетях, что уже начались съемки четвертой части культового мультфильма.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Hollywood Reporter.

"Соник-4" уже в работе

На фото, которым он поделился, он держит молот, который сразу ассоциируется с популярным персонажем — розовым ежиком Эми Роуз. Интересно, что еще в прошлом месяце издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что Кристен Белл возьмет на себя озвучку этой героини.

"Готовы к действию", — написал Фаулер, добавляя хэштег #SonicMovie4. Для тех, кто следит за франшизой, это означает лишь одно, что приключения Соника продолжаются.

Любимые актеры франшизы также возвращаются. Бен Шварц снова озвучит быстрого и непобедимого Соника, а Идрис Эльба, который дебютировал в роли Наклза во втором фильме, продолжит свое участие. Джим Керри, который в третьей части исполнил двойной трюк, сыграв Доктора Роботника и деда сумасшедшего ученого, также будет в актерском составе. Дополнят эту компанию Джеймс Марсден и Тика Самптер. За продюсерским креслом традиционно остаются Нил Мориц, Тоби Ашер и Тору Накахара.

Что известно о предстоящем релизе "Соника"

Четвертая часть "Соника" от Paramount Pictures планируется к выходу 19 марта 2027 года. Кроме того, в кинопрокате в 2028 году ожидается еще один фильм франшизы, детали которого пока держат в тайне.

Предыдущий фильм, "Еж Соник 3", собрал в мировом прокате более 490 миллионов долларов и получил восторженные отзывы критиков. Например, главный кинокритик The Hollywood Reporter Дэвид Руни назвал его "гармоничным сочетанием экшена и фарсовой комедии", а действия героев происходят в живописных уголках мира, таких как Токио и Лондон.

Франшиза не ограничивается только фильмами. Она также подарила поклонникам сериал "Наклз" на платформе Paramount+, расширяющий историю любимых персонажей и добавляющий новые сюжетные линии.

