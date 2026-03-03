Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино "Соник 3" получит продолжения — что нового готовят создатели

"Соник 3" получит продолжения — что нового готовят создатели

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 14:38
Сиквел "Соника" 2026 – что известно о новой части франшизы
Еж Соник. Кадр из видео

Франшиза "Еж Соник" не собирается останавливаться на достигнутом. На днях режиссер Джефф Фаулер лично объявил в социальных сетях, что уже начались съемки четвертой части культового мультфильма.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Реклама
Читайте также:

"Соник-4" уже в работе

На фото, которым он поделился, он держит молот, который сразу ассоциируется с популярным персонажем — розовым ежиком Эми Роуз. Интересно, что еще в прошлом месяце издание The Hollywood Reporter сообщило о том, что Кристен Белл возьмет на себя озвучку этой героини.

"Готовы к действию", — написал Фаулер, добавляя хэштег #SonicMovie4. Для тех, кто следит за франшизой, это означает лишь одно, что приключения Соника продолжаются.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любимые актеры франшизы также возвращаются. Бен Шварц снова озвучит быстрого и непобедимого Соника, а Идрис Эльба, который дебютировал в роли Наклза во втором фильме, продолжит свое участие. Джим Керри, который в третьей части исполнил двойной трюк, сыграв Доктора Роботника и деда сумасшедшего ученого, также будет в актерском составе. Дополнят эту компанию Джеймс Марсден и Тика Самптер. За продюсерским креслом традиционно остаются Нил Мориц, Тоби Ашер и Тору Накахара.

Что известно о предстоящем релизе "Соника"

Четвертая часть "Соника" от Paramount Pictures планируется к выходу 19 марта 2027 года. Кроме того, в кинопрокате в 2028 году ожидается еще один фильм франшизы, детали которого пока держат в тайне.

Предыдущий фильм, "Еж Соник 3", собрал в мировом прокате более 490 миллионов долларов и получил восторженные отзывы критиков. Например, главный кинокритик The Hollywood Reporter Дэвид Руни назвал его "гармоничным сочетанием экшена и фарсовой комедии", а действия героев происходят в живописных уголках мира, таких как Токио и Лондон.

Франшиза не ограничивается только фильмами. Она также подарила поклонникам сериал "Наклз" на платформе Paramount+, расширяющий историю любимых персонажей и добавляющий новые сюжетные линии.

Ранее мы писали о том, что известно о новом фильме из Вселенной "Человека-паука". Николас Кейдж там сыграет новую роль.

Также мы сообщали, на каких мультфильмах выросли миллениалы. Делимся интересной подборкой для ностальгии.

кино мультфильмы анимационный фильм Соник Ежик
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации