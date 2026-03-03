Сиквел "Соніка" офіційно в роботі — що відомо про новий фільм

Їжак Сонік. Кадр з відео

Франшиза "Їжак Сонік" не збирається зупинятися. На днях режисер Джефф Фаулер особисто оголосив у соціальних мережах про початок зйомок четвертої частини мультфільму.

"Сонік-4" вже в роботі

На фото, яким він поділився, він тримає молот, який одразу асоціюється з популярним персонажем — рожевим їжачком Емі Роуз. Цікаво, що ще минулого місяця видання The Hollywood Reporter повідомило про те, що Крістен Белл візьме на себе озвучку цієї героїні.

"Готові до дії", — написав Фаулер, додаючи хештег #SonicMovie4. Для тих, хто стежить за франшизою, це означає лише одне, що пригоди Соника тривають.

Улюблені актори франшизи також повертаються. Бен Шварц знову озвучить швидкого й непереможного Соніка, а Ідрис Ельба, який дебютував у ролі Наклза у другому фільмі, продовжить свою участь. Джим Керрі, який у третій частині виконав подвійний трюк, зігравши Доктора Роботника і діда божевільного вченого, також буде в акторському складі. Доповнять цю компанію Джеймс Марсден і Тіка Самптер. За продюсерським кріслом традиційно залишаються Ніл Моріц, Тобі Ашер та Тору Накахара.

Що відомо про майбутній реліз "Соніка"

Четверта частина "Соніка" від Paramount Pictures планується до виходу 19 березня 2027 року. Крім того, у кінопрокаті в 2028 році очікується ще один фільм франшизи, деталі якого поки тримають у таємниці.

Попередній фільм, "Їжак Сонік 3", зібрав у світовому прокаті понад 490 мільйонів доларів і отримав схвальні відгуки критиків. Наприклад, головний кінокритик The Hollywood Reporter Дейвід Руні назвав його "гармонійним поєднанням екшену й фарсової комедії", а дії героїв відбуваються в мальовничих куточках світу, таких як Токіо та Лондон.

Франшиза не обмежується лише фільмами. Вона також подарувала шанувальникам серіал "Наклз" на платформі Paramount+, що розширює історію улюблених персонажів і додає нових сюжетних ліній.

