У "Венздей" появятся новые герои — кто они

Фанаты уже в ожидании новой главы от создателей "Венздей". Как стало ихвестно, В третьем сезоне сериала появится новая героиня, Табита, и никто не знает наверняка — она станет союзницей Вензды или ее врагом.

Кто появится в новом сезоне "Венздей"

К проекту присоединится Вайнона Райдер. Она снова работает с Тимом Бертоном, с которым создавала культовые образы в "Битлджюсе" и "Эдварде Руки-ножницы". Райдер воплотит Табиту, и ее появление добавляет сериалу еще больше магии и темного шарма. Шоуранеры отмечают, что Вайнона — настоящая легенда. Ее многолетнее сотрудничество с Бертоном подарило кино несколько культовых персонажей.

Также к актерскому составу присоединилась Ева Грин, известная по фильму "Дом странных детей мисс Перегрин". Она сыграет Офелию — сестру Мортиши Адамс. По словам создателей, ее персонаж откроет новые стороны семьи Адамс и добавит глубины уже знакомой вселенной Невермора.

Как видим, третий сезон обещает быть еще более загадочным. Старые герои возвращаются, а новые подтолкнут Вензди к непростым выборам. Сериал снова будет балансировать на грани юмора и ужаса, оставляя зрителя с ощущением легкого трепета после каждой сцены.

