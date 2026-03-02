Видео
Україна
Видео

В "Венздей" появится новая героиня — первые подробности

В "Венздей" появится новая героиня — первые подробности

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 14:25
У "Венздей" появятся новые герои — кто они
Герои сериала "Венздей". Кадр из видео

Фанаты уже в ожидании новой главы от создателей "Венздей". Как стало ихвестно, В третьем сезоне сериала появится новая героиня, Табита, и никто не знает наверняка — она станет союзницей Вензды или ее врагом.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Hollywood Reporter.

Читайте также:

Кто появится в новом сезоне "Венздей"

К проекту присоединится Вайнона Райдер. Она снова работает с Тимом Бертоном, с которым создавала культовые образы в "Битлджюсе" и "Эдварде Руки-ножницы". Райдер воплотит Табиту, и ее появление добавляет сериалу еще больше магии и темного шарма. Шоуранеры отмечают, что Вайнона — настоящая легенда. Ее многолетнее сотрудничество с Бертоном подарило кино несколько культовых персонажей.

В касті "Венздей" очікується поповнення в 3 сезоні
Вайнона Райдер. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic. GettyImages

Также к актерскому составу присоединилась Ева Грин, известная по фильму "Дом странных детей мисс Перегрин". Она сыграет Офелию — сестру Мортиши Адамс. По словам создателей, ее персонаж откроет новые стороны семьи Адамс и добавит глубины уже знакомой вселенной Невермора.

Как видим, третий сезон обещает быть еще более загадочным. Старые герои возвращаются, а новые подтолкнут Вензди к непростым выборам. Сериал снова будет балансировать на грани юмора и ужаса, оставляя зрителя с ощущением легкого трепета после каждой сцены.

Ранее мы писали о том, какие психологические мини-сериалы от Netflix нельзя пропустить. Эти истории хотя бы на один вечер заставят забыть вас обо всем.

Также мы сообщали, почему сериал "Ломка" получил такой высокий рейтинг от зрителей и почему именно он стоит внимания.

кино сериал знаменитости Сериал "Уэнздей"
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
