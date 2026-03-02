Відео
У "Венздей" з'явиться нова героїня — перші деталі про роль

У "Венздей" з'явиться нова героїня — перші деталі про роль

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 14:25
"Венздей" 3 сезон — хто стане новою героїнею серіалу
Герої серіалу "Венздей". Кадр з відео

Поки фанати ще обговорюють фінал минулих серій, творці "Венздей" вже готують нову главу її похмурих пригод. У третьому сезоні серіалу з’явиться нова героїня, Табіта, і ніхто не знає напевне — вона стане союзницею Вензді чи її найстрашнішим кошмаром. 

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Hollywood Reporter.

До проєкту приєднається Вайнона Райдер. Вона знову працює з Тімом Бертоном, з яким створювала культові образи в "Бітлджюсі" та "Едварді Руки-ножиці". Райдер втілить Табіту, і її поява додає серіалу ще більше магії й темного шарму. Шоуранери зазначають, що Вайнона — справжня легенда. Її багаторічна співпраця з Бертоном подарувала кіно кілька культових персонажів.

В касті "Венздей" очікується поповнення в 3 сезоні
Вайнона Райдер. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic. GettyImages

Також до акторського складу приєдналася Єва Грін, відома за фільмом "Дім дивних дітей міс Перегрін". Вона зіграє Офелію — сестру Мортіші Адамс. За словами творців, її персонаж відкриє нові сторони родини Адамс і додасть глибини вже знайомому всесвіту Невермору.

Як бачимо, третій сезон обіцяє бути ще більш загадковим. Старі герої повертаються, а нові підштовхнуть Вензді до непростих виборів. Серіал знову буде балансувати на межі гумору і жаху, залишаючи глядача з відчуттям легкого трепету після кожної сцени.

фільм серіал знаменитості Серіал "Венздей"
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
