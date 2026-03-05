Який серіал повертається через 4 роки — новий сезон вже в роботі

Зірковий склад серіалу "Орвілл". Кадр з відео

Фанати космічної одіссеї "Орвілл" можуть радіти, адже серіал, який створив і очолює Сет Макфарлейн, має всі шанси отримати четвертий сезон. Поки що остаточного підтвердження немає, але сценарій вже готовий, і справа лиш у часі.

Чи буде продовження серіалу "Орвілл"

"Чесно кажучи, сценарій четвертого сезону вже написаний", — розповідає Макфарлейн. "Питання лише в тому, коли ми зможемо сісти і зняти його".

Над новими епізодами працювала команда сценаристів "Орвілла", і вони підготували 10 історій для потенційного продовження. Проте, як зауважує сам Макфарлейн, його насичений графік та інші проєкти відкладають старт виробництва.

"Все залежить від мене", — каже він. "Коли знайду рік, щоб повністю присвятити його серіалу, зйомки стартують. Ми готові до цього".

Нагадаємо, "Орвілл" стартував на Fox у 2017 році. Дія серіалу розгортається у 25 столітті і розповідає про пригоди екіпажу космічного корабля USS Orville під керівництвом капітана Еда Мерсера (Макфарлейн). У третьому сезоні, який вийшов на Hulu у червні 2022-го, з’явилися Адріанна Палікі, Пенні Джонсон Джеральд, Скотт Граймс, Пітер Мейкон, Джессіка Зор та Енн Вінтерс.

Та незважаючи на ентузіазм творців, питання повернення акторів лишається відкритим. Палікі, наприклад, вже заявила, що навряд чи повернеться до ролі командира Келлі Грейсон у четвертому сезоні через складності у графіку та довгі перерви між зйомками.

Макфарлейн же не раз підкреслював, що серіал не завершений і що майбутнє "Орвілла" залежить від реакції глядачів. "Це великий знак питання, але все реально", — зазначав він.

Для тих, хто любить космос, гумор і захопливі історії, це означає одне, що надія жива. І якщо все складеться, USS Orville знову вирушить у космічну подорож.

