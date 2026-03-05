Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Відродження через 4 роки — який серіал отримає продовження

Відродження через 4 роки — який серіал отримає продовження

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 14:28
Який серіал повертається через 4 роки — новий сезон вже в роботі
Зірковий склад серіалу "Орвілл". Кадр з відео

Фанати космічної одіссеї "Орвілл" можуть радіти, адже серіал, який створив і очолює Сет Макфарлейн, має всі шанси отримати четвертий сезон. Поки що остаточного підтвердження немає, але сценарій вже готовий, і справа лиш у часі.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на The Hollywood Reporter.

Реклама
Читайте також:

Чи буде продовження серіалу "Орвілл"

"Чесно кажучи, сценарій четвертого сезону вже написаний", — розповідає Макфарлейн. "Питання лише в тому, коли ми зможемо сісти і зняти його".

Над новими епізодами працювала команда сценаристів "Орвілла", і вони підготували 10 історій для потенційного продовження. Проте, як зауважує сам Макфарлейн, його насичений графік та інші проєкти відкладають старт виробництва.

"Все залежить від мене", — каже він. "Коли знайду рік, щоб повністю присвятити його серіалу, зйомки стартують. Ми готові до цього".

Нагадаємо, "Орвілл" стартував на Fox у 2017 році. Дія серіалу розгортається у 25 столітті і розповідає про пригоди екіпажу космічного корабля USS Orville під керівництвом капітана Еда Мерсера (Макфарлейн). У третьому сезоні, який вийшов на Hulu у червні 2022-го, з’явилися Адріанна Палікі, Пенні Джонсон Джеральд, Скотт Граймс, Пітер Мейкон, Джессіка Зор та Енн Вінтерс.

Та незважаючи на ентузіазм творців, питання повернення акторів лишається відкритим. Палікі, наприклад, вже заявила, що навряд чи повернеться до ролі командира Келлі Грейсон у четвертому сезоні через складності у графіку та довгі перерви між зйомками.

Макфарлейн же не раз підкреслював, що серіал не завершений і що майбутнє "Орвілла" залежить від реакції глядачів. "Це великий знак питання, але все реально", — зазначав він.

Для тих, хто любить космос, гумор і захопливі історії, це означає одне, що надія жива. І якщо все складеться, USS Orville знову вирушить у космічну подорож.

Раніше ми писали про те, які серіали колись збирали мільйони глядачів біля телевізорів. Вони, можна сказати, стали культовими.

Також ми повідомляли, яка нова героїня має з'явитись у новому сезоні "Венздей". Це відома акторка, яка полюбилась більшості завдяки серіалу "Дивні дива".

фільм серіал новини продовження
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації