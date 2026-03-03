Серіали, що колись збирали мільйони біля телевізорів — культові стрічки

Фрагменти з серіалів "Друзі" та "Ксена — королева воїнів". Колаж: Новини.LIVE

Є покоління, яке пам’ятає, як це — мчати додому, щоб встигнути на початок серії. Не тому, що не можна подивитися пізніше. А тому, що "пізніше" просто не існувало. Серіал ішов о певній годині і все.

Новини.LIVE вирішили згадати легендарні проєкти, які колись можна було побачити лише по телевізору.

Культові серіали, що колись виходили по ТВ

"Баффі — переможниця вампірів"

Серіал розповів історію школярки, яка насправді зовсім не звичайна. Баффі Саммерс — мисливиця на вампірів. Вона переїжджає до нового міста, знайомиться з друзями, намагається жити як усі, але щоночі виходить на полювання.

"Ксена — королева воїнів"

У 90-х цей серіал став символом сили. Ксена — воїтелька з непростим минулим, яка намагається спокутувати власні помилки. Вона подорожує, бореться зі злом, захищає слабких і не боїться йти проти богів. Для багатьох це був перший серіал, де жінка не чекала, поки її врятують. Вона сама приходила з мечем і вирішувала проблему. І так, ми всі пам’ятаємо цей бойовий крик.

"Друзі"

Це більше, ніж ситком. Це шість характерів, у яких кожен знаходив частинку себе. Рейчел, Моніка, Фібі, Джої, Чендлер і Росс — молоді, розгублені, смішні, іноді егоїстичні, але справжні. Вони шукали роботу, сварилися через дрібниці, закохувалися не в тих і знову мирилися. Цей серіал дивилися разом із батьками, старшими братами, друзями. Його цитували і досі передивляться для гарною настрою.

"Беверлі-Гіллз 90210"

Коли на екранах з’явився цей серіал, підлітки раптом побачили інший світ — дорогий, сонячний, гламурний. Але за красивими фасадами ховалися знайомі проблеми. Близнюки Волш переїжджають до багатого району Лос-Анджелеса й намагаються вписатися в нове середовище. Там було все — перше кохання, ревнощі, зради, соціальний тиск, залежності. Це був серіал, який показував, що гроші не вирішують усе.

"Район Мелроуз"

І нарешті — драма, інтриги й максимум емоцій. Серіал показував життя мешканців одного будинку в Лос-Анджелесі. І спокою там не було ніколи. Зради, повернення колишніх, кар’єрні інтриги, любовні трикутники — кожна серія закінчувалася так, що чекати наступної було майже нестерпно. Це був серіал, який обговорювали наступного дня на роботі або в школі. Бо всі дивилися.

