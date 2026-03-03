Видео
Видео

Легенды эфира — сериалы, которые можно было смотреть только по ТВ

Дата публикации 3 марта 2026 12:24
Сериалы, что когда-то имели многомиллионную аудиторию — их показывали по ТВ
Фрагменты из сериалов "Друзья" и "Ксена — королева воинов". Колаж: Новини.LIVE

Есть поколение, которое помнит, как это — мчаться домой, чтобы успеть посмотреть любимую серию по ТВ. Ведь "позже" было нельзя. Сериал шел только в определенное время и все.

Новини.LIVE решили вспомнить легендарные проекты, которые когда-то можно было увидеть только по телевизору.

Читайте также:

Культовые сериалы, которые когда-то выходили по ТВ

"Баффи — победительница вампиров"

Сериал рассказал историю школьницы, которая на самом деле совсем не обычная. Баффи Саммерс — охотница на вампиров. Она переезжает в новый город, знакомится с друзьями, пытается жить как все, но каждую ночь выходит на охоту.

"Ксена — королева воинов"

В 90-х этот сериал стал символом силы. Ксена — воительница с непростым прошлым, которая пытается искупить собственные ошибки. Она путешествует, борется со злом, защищает слабых и не боится идти против богов. Для многих это был первый сериал, где женщина не ждала, пока ее спасут. Она сама приходила с мечом и решала проблему. И да, мы все помним этот боевой крик.

"Друзья"

Это больше, чем ситком. Это шесть характеров, в которых каждый находил частичку себя. Рэйчел, Моника, Фиби, Джои, Чендлер и Росс — молодые, растерянные, смешные, иногда эгоистичные, но настоящие. Они искали работу, ссорились по пустякам, влюблялись не в тех и снова мирились. Этот сериал смотрели вместе с родителями, старшими братьями, друзьями. Его цитировали и до сих пор пересматривают для хорошего настроения.

"Беверли-Хиллз 90210"

Когда на экранах появился этот сериал, подростки вдруг увидели другой мир — дорогой, солнечный, гламурный. Но за красивыми фасадами скрывались знакомые проблемы. Близнецы Уолш переезжают в богатый район Лос-Анджелеса и пытаются вписаться в новую среду. Там было все — первая любовь, ревность, измены, социальное давление, зависимости. Это был сериал, который показывал, что деньги не решают все.

"Район Мелроуз"

И наконец — драма, интриги и максимум эмоций. Сериал показывал жизнь жителей одного дома в Лос-Анджелесе. И покоя там не было никогда. Измены, возвращение бывших, карьерные интриги, любовные треугольники — каждая серия заканчивалась так, что ждать следующей было почти невыносимо. Это был сериал, который обсуждали на следующий день на работе или в школе. Потому что все смотрели.

Ранее мы писали о том, лучшие мини-сериалы для самых требовательных киноманов, которые ценят не только красивую картинку. Они понравятся тем, кто любит запутанные сюжеты.

Также мы сообщали, какие фильмы и сериалы годами годами держатся в трендах. Их пересматривают не один раз.

