Чудове фентезі про подорожі у часі — підкорить із перших секунд

Чудове фентезі про подорожі у часі — підкорить із перших секунд

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 17:11
Найкраще пригодницьке фентезі — відгуки та деталі сюжету
Головні герої серіалу "Бандити в часі". Кадр з відео

Якщо ви любите казкові пригоди, трохи хаосу та подорожі у часі, серіал "Бандити в часі" точно вас не розчарує. Це міжнародна фентезійна історія, створена за мотивами культового фільму Террі Ґілліама 1981 року, але адаптована для сучасної аудиторії — легкої, яскравої та сімейної.

Новини.LIVE розповість більше про сюжет цього серіалу. 

Реклама
Читайте також:

Чому варто подивитись серіал "Бандити в часі"

За серіалом стоять талановиті Тайка Вайтіті та Жемейн Клемент, відомі своїм гумором у серіалі "Чим ми займаємось в тінях". Вони не тільки писали сценарій, а й самі зіграли головні ролі, поруч із ними — Ліза Кудроу, Кал-Ел Так, Тедг Мерфі та Руне Темте. Прем’єра відбулася минулого літа — з 24 липня по 21 серпня 2024 року, і за короткий час серіал здобув прихильність глядачів різного віку.

Сюжет крутиться навколо 11-річного Кевіна, який випадково потрапляє в команду крадіїв, що подорожують у часі. Їхня мета — врятувати світ, викравши мапу порталів, і водночас розв’язати власні сімейні питання. Керівництво командою перебуває у руках Пенелопи — харизматичної й непередбачуваної лідерки. Вона може бути суворою і командувати всім, а через хвилину перетворюється на демократичного наставника, який слухає думку кожного.

Через пригоди Кевін стикається не лише з небезпекою, а й із викликами у власній родині. Він намагається врятувати батьків і налагодити стосунки з сестрою, що додає серіалу тепла та людяності. Саме це поєднання фентезійних мандрівок і сімейних цінностей робить серіал привабливим для всієї родини.

"Бандити в часі" не прагне копіювати глибину оригінального фільму Ґілліама, натомість він створює власний чарівний світ — яскравий, смішний, трохи хаотичний, але дуже щирий. Тут можна посміятися, затамувати подих від пригод і одночасно згадати, як важливо цінувати сім’ю та близьких.

Раніше ми писали про кращі серіали про подорожі в часі, які точно захоплять своїм сюжетом та неочікуваними поворотами. Ці 4 стрічки потрібно побачити. 

Також ми повідомляли, які фільми від Marvel варто побачити. Вийшли дуже цікаві історії з непередбачуваним фіналом.

Автор: Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
