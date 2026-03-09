Найкраще пригодницьке фентезі — відгуки та деталі сюжету

Головні герої серіалу "Бандити в часі". Кадр з відео

Якщо ви любите казкові пригоди, трохи хаосу та подорожі у часі, серіал "Бандити в часі" точно вас не розчарує. Це міжнародна фентезійна історія, створена за мотивами культового фільму Террі Ґілліама 1981 року, але адаптована для сучасної аудиторії — легкої, яскравої та сімейної.

Новини.LIVE розповість більше про сюжет цього серіалу.

Чому варто подивитись серіал "Бандити в часі"

За серіалом стоять талановиті Тайка Вайтіті та Жемейн Клемент, відомі своїм гумором у серіалі "Чим ми займаємось в тінях". Вони не тільки писали сценарій, а й самі зіграли головні ролі, поруч із ними — Ліза Кудроу, Кал-Ел Так, Тедг Мерфі та Руне Темте. Прем’єра відбулася минулого літа — з 24 липня по 21 серпня 2024 року, і за короткий час серіал здобув прихильність глядачів різного віку.

Сюжет крутиться навколо 11-річного Кевіна, який випадково потрапляє в команду крадіїв, що подорожують у часі. Їхня мета — врятувати світ, викравши мапу порталів, і водночас розв’язати власні сімейні питання. Керівництво командою перебуває у руках Пенелопи — харизматичної й непередбачуваної лідерки. Вона може бути суворою і командувати всім, а через хвилину перетворюється на демократичного наставника, який слухає думку кожного.

Через пригоди Кевін стикається не лише з небезпекою, а й із викликами у власній родині. Він намагається врятувати батьків і налагодити стосунки з сестрою, що додає серіалу тепла та людяності. Саме це поєднання фентезійних мандрівок і сімейних цінностей робить серіал привабливим для всієї родини.

"Бандити в часі" не прагне копіювати глибину оригінального фільму Ґілліама, натомість він створює власний чарівний світ — яскравий, смішний, трохи хаотичний, але дуже щирий. Тут можна посміятися, затамувати подих від пригод і одночасно згадати, як важливо цінувати сім’ю та близьких.

