Що подивитися від Marvel — 4 найкращих стрічки в історії

Дата публікації: 9 лютого 2026 09:49
Найкращі фільми Marvel за весь час — актуальний рейтинг
Герої фільму "Вартові галактики". Кадр з відео

Деякі фільми Marvel пережили хайп і час. Їх переглядають знову, цитують, сперечаються про фінали й досі ловлять мурашки від них на ключових сценах. 

Новини.LIVE зібрали стрічки, які стали емоційними опорами від Marvel і не лише через касові збори.

Кращі фільми Marvel — рейтинг, який здивує фанатів

"Месники: Завершення"

  • IMDb: 8,4

Це не просто фільм, а прощання з епохою. Минуло п’ять років з тих пір, як Ланос клацнув пальцями. Світ зламався, як і самі герої. Тут немає нескінченного екшену і лише повернення Скотта Ленга стає іскрою, але головне в "Завершенні" — вибір. Кожен герой мусить вирішити, що для нього важливіше: минуле чи шанс усе змінити, навіть ціною себе.

"Месники: Війна нескінченності"

  • IMDb: 8,4

Фільм, у якому зло не просто перемагає — воно аргументує. Танос тут не карикатурний лиходій, а фанатик із власною логікою, і саме це лякає найбільше. Події розгортаються стрімко, майже без перепочинку, а фінал залишає глядача в стані ступору. Marvel ризикнули і виграли, показавши, що навіть у супергеройському кіно не завжди перемагає добро.

"Людина-павук: Додому шляху нема"

  • IMDb: 8,2

Історія про відповідальність, яка болить. Пітер Паркер втрачає контроль над власним життям і намагається виправити все одним магічним рухом — як це часто роблять підлітки, тільки масштаби тут космічні. За видовищем і камео ховається дуже особиста драма головного героя. 

"Вартові Галактики"

  • IMDb: 8,0

Фільм, який довів, що герої не зобов’язані бути ідеальними. Команда диваків, злодіїв і аутсайдерів рятує Всесвіт без пафосу, зате з музикою, гумором і щирістю. За жартами тут ховається історія про самотність і пошук свого місця. 

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
